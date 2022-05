Nothing ear (1)-oortjes met ANC komen op 17 augustus uit voor 99 euro

Nothing heeft zijn draadloze ear (1)-oordopjes na maandenlang van teasen officieel aangekondigd. De Bluetooth 5.2-oortjes hebben actieve noisecancellation en de oplaadcase kan draadloos worden geladen. De Nothing ear (1)-oortjes kosten 99 euro.

Volgens Nothing gaat de accu van de oortjes 5,7 uur mee en in totaal is dat 34 uur als de accucapaciteit van de oplaadcase wordt meegerekend. Dat gaat om cijfers zonder actieve noisecancellation; als ANC is ingeschakeld, is de accuduur respectievelijk 4 en 24 uur. De oplaadcase kan bedraad of draadloos met een Qi-lader worden geladen. Tien minuten laden is volgens Nothing goed voor acht uur luistertijd.

De Nothing ear (1)-oortjes hebben 11,6mm-drivers en het geluid is afgesteld in samenwerking met het Zweedse Teenage Engineering. In ieder oortje zitten drie microfoons voor de actieve noisecancellation. Door het deels transparante ontwerp zijn die microfoons zichtbaar. Ook bij het maken van telefoongesprekken filteren de microfoons omgevingsgeluiden om die te onderdrukken, zegt Nothing.

De bediening van de draadloze oortjes gaat met druk- en veegbewegingen en kan worden ingesteld via een bijbehorende app. Daarin zijn ook equalizerinstellingen aan te passen. De oortjes hebben een IPX4-rating, waarmee ze bestand zouden moeten zijn tegen zweetdruppels. Het gewicht is 4,7 gram per stuk.

Vanaf 31 juli zijn de oortjes te bestellen in 45 landen, waaronder Nederland. De adviesprijs bedraagt 99 euro en bestellingen worden vanaf 17 augustus geleverd. Nothing levert de oortjes met een USB-C-kabel en ear tips in drie maten.

Nothing is opgericht door OnePlus-medeoprichter Carl Pei. In januari maakte Pei bekend met Nothing te zijn gestart. Hij wil zich met dat bedrijf focussen op 'slimme apparaten'. De ear (1)-oortjes zijn het eerste product van Nothing. Wat er nog meer volgt, is nog niet bekend.