Nothing kondigt evenement aan voor vermoedelijke presentatie eerste smartphone

Het bedrijf Nothing van OnePlus-oprichter Carl Pei heeft een evenement aangekondigd voor de vermoedelijke presentatie van zijn eerste smartphone. De fabrikant is begonnen met hinten op de telefoon en bracht zijn eerste product, draadloze oordopjes, vorig jaar uit.

Nothing ear (1)

Het evenement heet The Truth en vindt virtueel plaats op woensdag 23 maart, zegt Nothing. Het begint om drie uur Nederlandse tijd. Tijdens het evenement zal het bedrijf onder meer producten bekendmaken voor zijn roadmap van komend jaar, blijkt uit de aankondiging.

Er is nog weinig bekend over de telefoon. Pei heeft hem volgens EvLeaks gedemonstreerd op de telecombeurs MWC, maar dat gebeurde achter gesloten deuren. Door de teasers is wel duidelijk dat het om een toestel gaat met een Qualcomm Snapdragon-soc.

Nothing is het nieuwe bedrijf van Pei, die OnePlus anderhalf jaar geleden verliet. Hij is een van de medeoprichters van het merk, dat sindsdien als een van de weinige Chinese merken een deal heeft gesloten met een Amerikaanse provider voor de verkoop van toestellen in de VS.

Nothing bracht vorig jaar zijn eerste product uit: de ear (1)-oordopjes met een transparant ontwerp. De oortjes zijn intussen rond de 400.000 keer geleverd, zegt het bedrijf. Daarmee heeft het een minuscuul marktaandeel, want in totaal gingen er rond de 350 miljoen draadloze oortjes over de toonbanken, schat het analistenbureau IDC.