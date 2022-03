Nothing laat eerste screenshots zien van Android-skin voor eerste smartphone

Het beginnende elektronicabedrijf Nothing van OnePlus-oprichter Carl Pei heeft de eerste screenshots laten zien van zijn Nothing OS, een skin voor Android. De fabrikant wil in de zomer zijn eerste smartphone gaan uitbrengen. Nothing verkoopt sinds vorig jaar bluetooth-oordopjes.

De telefoon gaat phone(1) heten, zo blijkt op de homepage van Nothing. De fabrikant heeft alleen wat screenshots laten zien van de skin over Android voor de telefoon, maar laat nog niks zien van het ontwerp van de smartphone zelf. Het gaat om een toestel met Qualcomm Snapdragon-soc, zo blijkt uit het logo op de pagina. De fabrikant hield woensdag een livestream om voor het eerst over het toestel te praten.

De screenshots tonen een donkere skin met witte accenten in de interface. Wat de skin moet onderscheiden van andere uitgaves van Android, is nog onbekend. De launcher van Nothing OS komt volgende maand uit. De telefoon zelf zou ledstrips aan de achterkant hebben, maar het doel daarvoor is vooralsnog ook onduidelijk. De telefoon komt in de zomer uit.

Nothing is het nieuwe bedrijf van OnePlus-mede-oprichter Carl Pei. Hij verliet OnePlus in het najaar van 2020, vermoedelijk vanwege onvrede met de gevoerde strategie. Hij richtte samen met Pete Lau in 2013 OnePlus op als zusteronderneming van OPPO. Beide kwamen bij OPPO vandaan. Nothing is geen onderdeel van een conglomeraat. Het bedrijf bracht vorig jaar zijn eerste product uit, de ear(1)-oordopjes met transparant ontwerp.