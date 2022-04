Nothing brengt bèta uit van Android-launcher

Nothing heeft een bèta uitgebracht van zijn eigen launcher voor Android. De huidige versie is geschikt voor de Samsung Galaxy S21, S22 en de Google Pixel 5 en 6. Volgens de makers geeft de launcher een voorproefje van Nothing OS, de Android-skin die op Nothing-telefoons zal staan.

De Nothing-launcher heeft Max Icons en Max Folders. Zo noemt Nothing de mogelijkheid om icoontjes van apps en mappen groot weer te geven op het homescreen. Verder bevat de launcher volgens de makers 'unieke fonts en een uniek ontwerp'. Ook heeft de launcher widgets voor de klok en het weer, met het aangepaste ontwerp.

Momenteel is de launcher alleen geschikt voor recente Samsung Galaxy- en Google Pixel-telefoons, maar volgens Nothing volgt er spoedig een versie voor OnePlus. De fabrikant wil met de launcher een voorproefje geven van Nothing OS. Dat is de naam van de Android-skin die Nothing op zijn komende phone (1) zal zetten.

Eind maart toonde Nothing al screenshots van Nothing OS. Het bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei wil in de zomer zijn eerste smartphone uitbrengen. Dat wordt een Android-telefoon met een Qualcomm-soc; meer details daarover zijn nog niet bekend.