Nothing introduceert zijn eerste smartphone op 12 juli

Nothing presenteert op 12 juli om 17.00 uur Nederlandse tijd zijn Phone (1). Het is de eerste smartphone van het bedrijf, dat eerder de Ear (1)-oortjes uitbracht. Het Android-toestel krijgt een transparante behuizing en ondersteuning voor draadloos laden.

De presentatie zal te volgen zijn via de website van Nothing. Volgens de omschrijving gaat het om de onthulling van de telefoon. Wanneer het toestel daadwerkelijk te koop zal zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk wordt dat ook op 12 juli aangekondigd.

Het was al bekend dat Nothing in de zomer zijn eerste Android-smartphone wil uitbrengen en dat die een Qualcomm Snapdragon-soc krijgt. Eerder toonde Nothing screenshots van de launcher die het toestel krijgt. De fabrikant geeft de Android-skin de naam Nothing OS en het toestel heet Phone (1).

Vorige maand toonde Nothing een ontwerpschets en gaf het bedrijf wat details over de behuizing. Die wordt transparant en krijgt ondersteuning voor draadloos laden. Nothing is een bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei. Hij vertrok in het najaar van 2020 bij OnePlus.