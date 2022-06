Cupra komt in 2025 met compacte, elektrische hatchback met bereik van 440km

Cupra, een automerk binnen de Volkswagen Group, heeft enkele specificaties vrijgegeven van de UrbanRebel. Dit is een compacte, elektrische hatchback die in 2025 moet uitkomen op het nieuwe MEB Small-platform. De langeafstandsversie heeft een bereik van 440km.

De UrbanRebel is een voorwielaangedreven model met een lengte van 4,03 meter. Het vermogen van de elektromotor bedraagt 166kW (226pk) en dat betekent volgens de fabrikant de de sprint van 0 naar 100km/u wordt afgelegd in 6,9 seconden. De 'lichtgewicht ontwerpen' moeten daaraan bijdragen. De auto heeft een maximale actieradius van 440km, al geldt dat alleen voor de rangeversie. Er komen waarschijnlijk dus ook versies met een kleiner bereik. Op de afbeeldingen is een conceptversie te zien; de auto moet nog in productie gaan en er kunnen dus elementen afwijken in de productieversie. De productie zal plaatsvinden in het Spaanse Martorell.

Het nieuwe model zal gebouwd worden op het nieuwe MEB Small-platform. Dit is het platform dat de basis zal vormen voor meerdere vergelijkbare modellen van meerdere merken binnen de Volkswagen Group. De UrbanRebel valt in hetzelfde segment als de Volkswagen Polo, Seat Ibiza en de Skoda Fabia. Het ligt voor de hand dat er elektrische opvolgers van al die modellen zullen verschijnen die gebruikmaken van dit nieuwe platform.

Cupra was voorheen een naam binnen het Seat-merk dat voor sportieve uitvoeringen van Seat-automodellen werd gebruikt. Sinds februari 2018 is Cupra omgevormd tot een nieuw sportautomerk binnen Seat. De eerste auto die uitkwam na deze hervorming was de niet-elektrische Cupra Ateca-suv die in de snelste versie in 4,9 seconden van stilstand naar 100km/u accelereert. Het merk bracht ook een volledig elektrische auto uit, de Cupra Born. Dat model is te beschouwen als het broertje van de Volkswagen ID.3.