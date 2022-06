FCC-rapport wijst mogelijk op komst 1080p-versie Chromecast met Google TV

De Amerikaanse keuringsinstantie FCC test een apparaat van Google met wifi en bluetooth dat video kan streamen in 1080p. Verdere details zijn onbekend, maar begin dit jaar kwam er al informatie naar buiten over een goedkopere versie van de Chromecast met Google TV.

In het FCC-rapport staan geen afbeeldingen van het apparaat en het wordt ook niet bij naam genoemd. Alleen de productcode G454V is bekend. In het rapport staat een diagram waarin het geteste apparaat achter een scherm is bevestigd, via USB van voeding wordt voorzien en gecombineerd is met een afstandsbediening. Ook staat in het rapport een test beschreven waarin video in een 1080p-resolutie wordt gestreamd, merkte The Verge op.

Begin dit jaar kwam er via 9to5Google en Protocol informatie naar buiten over een nieuwe Chromecast waar Google aan zou werken. Die zou de codenaam Borealis hebben en het zou een goedkopere variant zijn van de Chromecast met Google TV. Volgens de informatie van Protocol zou het nieuwe model maximaal in 1080p kunnen streamen. Het budgetmodel zou een Amlogic S805X2-soc krijgen met een Mali-G31-gpu met ondersteuning voor de AV1-videocodec. De huidige Chromecast met Google TV stamt uit 2020 en ondersteunt die codec niet, maar kan wel 4k weergeven.

Google heeft nog niets bekendgemaakt over de komst van een nieuwe Chromecast of een eventueel ander apparaat met de genoemde eigenschappen. De bestaande Chromecast met Google TV wordt op 21 juni officieel uitgebracht in Nederland en België voor een adviesprijs van 70 euro. De dongel was al langer te koop bij webshops.