Google bracht eerder deze maand een nieuwe Chromecast 'met Google TV' op de markt. Naast de standaard castfunctionaliteit die we van eerdere Chromecasts kennen, heeft het nieuwe model een eigen interface, kan je er apps op installeren en wordt er voor het eerst een afstandsbediening meegeleverd. Daarmee is de Chromecast met Google TV in potentie dus ook een interessante allround mediaspeler die je voor ongeveer zeventig euro in huis haalt. Google belooft echter meer, want het nieuwe Google TV moet content uit verschillenden diensten in één duidelijk overzicht kunnen weergeven, zodat je je nooit meer hoeft af te vragen of die ene film of serie op Netflix, Amazon Prime of Disney+ te vinden is. De Chromecast met Google TV is officieel (nog) niet in Nederland beschikbaar, maar wel gemakkelijk bij Duitse of Franse winkels te bestellen.

Zeven jaar geleden kwam Google met de Chromecast, een kleine HDMI-dongel die het op twee verschillende manieren mogelijk maakt om met een smartphone of computer beeld en geluid via wifi op een tv af te spelen. Door middel van screen mirroring kan je het complete beeld van een smartphone als een videosignaal naar de Chromecast sturen en op eenzelfde manier kan je met de pc ook een tabblad van de Chromebrowser in zijn geheel omzetten naar een videostream die door de Chromecast op tv getoond wordt. Een andere, meer gebruikte mogelijkheid is om via het Google Cast-protocol direct vanuit apps videostreams, audiostreams en foto's naar het grote scherm te sturen, waarbij de Chromecast na opdracht vanuit een smartphoneapp zélf verbinding legt met de dienst die de content levert en de smartphone feitelijk alleen dienstdoet om content te starten en stoppen, en om het geluidsvolume aan te passen. Als veredelde afstandsbediening dus.

De eerste Chromecast kostte in Nederland ongeveer vijftig euro en bleek een groot succes. Het apparaat ondersteunde alleen 802.1n wifi op 2,4GHz en werd daarom na twee jaar opgevolgd door een model dat daar 5GHz-functionaliteit aan toevoegde. In 2016 kwam de Google Chromecast Ultra, die 4k, hdr-ondersteuning en 802.11ac wifi biedt en voor circa tachtig euro over de toonbank gaat. In 2018 volgde nog een reguliere niet-4k-Chromecast, die beperkt is tot 1080p, maar wél ook een 802.11ac-radio aan boord heeft en nog altijd te koop is voor ongeveer veertig euro.

Het uiterlijk van de verschillende generaties Chromecast veranderde, maar in alle gevallen bleef het basisconcept gelijk. Het waren kleine apparaatjes zonder afstandsbediening en ook zonder eigen interface, zodat ze uitsluitend vanaf een extern apparaat zoals een smartphone aangestuurd konden worden.

De eerste Chromecast uit 2013, de Chromecast Ultra uit 2016 en de nieuwe Chromecast met Google TV

Méér dan alleen casten

Met de 'Chromecast met Google TV' verandert dat concept. De nieuwe Chromecast is wat groter dan al zijn voorgangers, maar het is nog altijd een HDMI-dongel die je uit het zicht, achter je tv wegwerkt. Het apparaat biedt alle functionaliteit die eerdere modellen ook bieden, inclusief 4k-video, hdr-output en natuurlijk de Google Cast- en screenmirroring-functionaliteit die we van Chromecasts gewend zijn.

Castfunctionaliteit is nu alleen niet langer het enige wat het apparaat biedt. Het 'met Google TV'-deel van de nieuwe Chromecast betekent in de praktijk dat het nieuwe apparaat nu wél een eigen interface heeft en daarom voor het eerst ook met een afstandsbediening geleverd wordt. Wat Google TV precies is, behandelen we verderop in dit artikel, maar als technische basis wordt het Android TV-platform gebruikt dat we ook in onder andere smart-tv's van Sony en Philips tegenkomen. Android TV-apps kunnen daardoor native op de nieuwe Chromecast geïnstalleerd worden. Voordeel hiervan is dat je helemaal geen smartphone, tablet of pc nodig hebt om content te starten.

Er zijn onder andere Android TV-apps voor bekende diensten als YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Videoland, Ziggo Go, Pathé en NLZiet die native op de Chromecast geïnstalleerd kunnen worden en waarmee je met de afstandsbediening content kunt zoeken en afspelen. Daarnaast kan je ook lokale media vanaf bijvoorbeeld een nas afspelen met apps als Kodi en Plex, waarmee de nieuwe Chromecast in theorie een volwaardige mediaspeler is. Het apparaat kost bovendien net geen zeventig euro en lijkt daarmee dus een geduchte concurrent voor bijvoorbeeld de populaire Shield-mediaspelers van Nvidia.

Specificaties

Het hart van de nieuwe Chromecast is een Amlogic S905X2, een quadcoreprocessor met vier Cortex-A53-cores op maximaal 1,9GHz en een Mali G31 MP2-gpu. Het apparaat beschikt verder over 2GB ram en iets meer dan 4GB opslaggeheugen. Het ondersteunt zoals gezegd 802.11ac-wifi op 2,4 en 5GHz, en beschikt over Bluetooth 4.2. Ethernet is standaard niet aanwezig, al belooft Google wel met een optionele netadapter met ingebouwde ethernetaansluiting te komen.

Videosignalen kunnen worden uitgestuurd in maximaal 4k-resolutie met zestig beelden per seconde, met ondersteuning voor HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision. Op audiovlak kan het apparaat via HDMI signalen uitsturen in PCM audio-, Dolby Digital-, Dolby Digital+- en AAC-formaat. Dolby Atmos via Dolby Digital+ behoort ook tot de mogelijkheden, maar Dolby TrueHD, en daarmee ook Atmos via Dolby TrueHD, kunnen niet als bitstream uitgestuurd worden, terwijl dat met DTS en DTS:X wél kan.

De meegeleverde afstandsbediening communiceert via Bluetooth 4.2 met de Chromecast en beschikt over een ingebouwde microfoon voor Google Assistent. De afstandsbediening is erg compact en heeft een beperkt aantal knoppen. Behalve een ronde d-pad met in het midden een knop om keuzes te bevestigen, zijn er knoppen voor Terug, Google Assistant, Home, Mute, YouTube, Netflix, Power, Input en Volume.

Nog niet officieel in Nederland

Google bracht de Chromecast met Google TV eerder deze maand onder andere uit in de VS en in een aantal Europese landen, maar niet in Nederland. Op het moment van schrijven is ook nog niet bekend of, en zo ja wanneer, het apparaat officieel in Nederland uitgebracht wordt. Navraag van Tweakers bij Google leverde ook geen antwoord op deze vraag op. Wij wilden toch graag met de nieuwe Chromecast aan de slag en bestelden daarom een exemplaar bij het Franse Fnac, dat het apparaat voor iets minder dan tachtig euro inclusief verzendkosten binnen enkele dagen op ons Nederlandse huisadres bezorgde.