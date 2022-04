Ruim 110 miljoen maandelijks actieve apparaten hebben Android TV of Google TV

Google zegt dat er meer dan 110 miljoen maandelijks actieve apparaten zijn die Android TV of het afgeleide Google TV als besturingssysteem hebben. Het platform is in het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid. Google TV is een op Android TV-gebaseerd OS met een andere interface.

Een woordvoerder van Google heeft aan 9to5Google laten weten dat Android TV en Google TV gecombineerd meer dan 110 miljoen maandelijks actieve apparaten hebben, al geeft het bedrijf geen exacte specificering tussen de twee. In mei dit jaar maakte het bedrijf tijdens Google I/O bekend dat het aantal van 80 miljoen was gepasseerd. Dat betekent dat er in ruim een half jaar tijd een groei is geweest van 30 miljoen apparaten.

De groei is waarschijnlijk voor een belangrijk deel te verklaren door de introductie van de Chromecast met Google TV. Televisiefabrikanten die al jaren gebruikmaken van Android TV zullen ook een duit in het zakje hebben gedaan, zoals Philips, Sony. Hisense en TCL. Laatstgenoemde zei onlangs nog dat het een van Googles grootste tv-partners is en jaarlijks meer dan 10 miljoen apparaten met Google TV en Android TV verkoopt. Volgens Google maken zeven van de tien grootste smart-tv-fabrikanten gebruik van zijn platform.

De stijging van het aantal apparaten met deze besturingssystemen hangt ook samen met een aanzienlijke groei van het aantal partners dat voor het besturingssysteem kiest. Dat aantal zou inmiddels wereldwijd op meer dan 250 zitten. Het leeuwendeel daarvan bestaat uit betaaltelevisieproviders; daarvan maken er nu 170 gebruik van Android TV.