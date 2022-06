Google brengt stabiele Android TV 12-versie uit voor ontwikkelaars

Google heeft de eerste stabiele versie van Android 12 voor zowel Android TV OS als Google TV uitgebracht. Vooralsnog is Android 12 alleen beschikbaar voor ontwikkelaars. Deze nieuwe Android-versie bevat onder meer 4k-ondersteuning en refreshrate-switching.

Nu Android 12 officieel is uitgebracht, kunnen ontwikkelaars apps gaan bouwen en testen om ze compatibel te maken voor de nieuwste Android-versie van Google TV, schrijft Google op zijn Android Developers-blog. In totaal zijn er het afgelopen jaar vier ontwikkelaarsbèta's uitgebracht. De laatste daarvan stamt uit augustus. Net als die Android 12-versies is deze stabiele versie vooralsnog alleen beschikbaar voor het ATD-3-ontwikkelaarsapparaatje. Wanneer Android TV 12 beschikbaar wordt voor consumenten is niet bekend.

Android TV 12 bevat een aantal nieuwe functies ten opzichte van Android TV 11. Zo krijgt het een native 4k-interface en automatische verversingssnelheid-switching om bewegingstrillingen tegen te gaan. Ook voegt het de privacy- en veiligheidsopties van de Android 12-telefoons toe, ondersteunt het HDMI CEC 2.0 en bevat de UI achtergrondblur.