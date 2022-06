Microsoft krijgt veel kritiek op 'koop nu, betaal later'-optie in Edge

Gebruikers van Edge zijn niet blij met een voornemen van Microsoft om een leentool in de browser in te bouwen. Op het forum, sociale media en vanuit experts is veel kritiek te horen op het plan, dat gebruikers naast bloatware ook gevaarlijk vinden.

Microsoft is van plan om in Edge een 'buy now, pay later'-functie in te bouwen. Daarmee kunnen gebruikers een app genaamd Zip gebruiken om aankopen met een lening te betalen. Dat kan in vier termijnen, waarbij gebruikers geen rente betalen maar slechts een dollar per termijn, mits ze op tijd hun schuld aflossen. Gebruikers van Edge hoeven geen apart Zip-account te hebben, maar kunnen de leendienst gebruiken met hun Microsoft-account waar ze in veel gevallen toch al mee ingelogd zijn in de browser. Zip is niet actief Nederland en België, dus het lijkt er niet op dat die de feature kunnen gebruiken. Internationale gebruikers zijn echter niet blij met de plannen.

Hoewel Microsoft de feature al medio november aankondigde lijkt de kritiek vooral nu los te barsten. De reacties onder de aanvankelijke aankondiging zijn vrijwel unaniem negatief. Ook op Twitter zeggen gebruikers dat ze de feature onverantwoordelijk vinden. Dat komt deels door het feit dat de feature als bloatware wordt gezien, die onnodig geheugen in de browser gebruikt en de pc potentieel openstelt voor aanvallen van buitenaf. Ook noemen gebruikers Microsoft inhalig, al is het niet bekend hoeveel en op welke manier het geld verdient met de deal. Het bedrijf zegt dat het 'geen commissie ontvangt voor het koppelen van gebruikers aan leenaanbieders'. Gebruikers vinden ook dat Microsoft gebruikers ten onrechte met schulden probeert op te zadelen.

Niet alleen gebruikers zijn boos. Er komt ook kritiek van beveiligingsonderzoekers, die Microsoft oproepen de integratie te verwijderen. De functie zou in Edge 96 zitten. Die kwam recent uit, maar voor veel gebruikers lijkt de feature later pas te zijn geactiveerd.