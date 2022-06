Roguelike Dead Cells krijgt nieuwe dlc: The Queen and the Sea

Indie-ontwikkelaar Motion Twin brengt opnieuw dlc uit voor zijn roguelike Dead Cells. In deze uitbreiding kunnen spelers het opnemen tegen nieuwe vijanden in levels met een zee-thema, waaronder schipswrakken en vuurtorens.

Dead Cells verscheen in 2018 voor pc en consoles en heeft sindsdien drie dlc gekregen met nieuwe levels, wapens en vijanden. Met The Queen and the Sea voegt Motion Twin een vierde uitbreiding aan dit rijtje toe.

De platformgame ontving bij release veel positieve kritieken voor het combineren van gameplay kenmerkend voor de 2D-actie-games als Metroid en Castelvania met roguelike-elementen. Levels worden elke keer opnieuw gegenereerd, waardoor elke speelsessie anders is. Daarnaast is de speelsessie voorbij als de speler doodgaat en moet hij van voor af aan beginnen.

De dlc The Queen and the Sea verschijnt in het eerste kwartaal van 2022 op pc en consoles. Het is nog niet bekend wanneer de dlc ook naar de versies op iOS en Android komt. De vorige dlc werd met enige vertraging naar mobiele apparaten gebracht. De dlc kost € 4,99.