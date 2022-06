VeraCrypt-update voegt support M1-socs toe en verwijdert support oude OS'en

VeraCrypt heeft voor het eerst in meer dan een jaar een update uitgebracht van zijn versleutelsoftware. De nieuwe versie wordt ook ondersteund op Apples M1-chip en OpenBSD, maar de ondersteuning voor Windows 7 en 8 en voor macOS 10 verdwijnt.

VeraCrypt 1.25 is te downloaden via SourceForge. Het is de eerste update van de software sinds november 2020, toen een beveiligingslek in macOS Big Sur werd gedicht. In de nieuwe release zitten opnieuw verschillende bugfixes, waaronder een geheugenlek en een vervanging van verouderde runtime-functies. Ook blokkeert de nieuwe tool het opnieuw indelen van een systeempartitie in Windows als deze is versleuteld.

De nieuwe versies voegen ondersteuning toe voor verschillende systemen en chips. Zo werkt VeraCrypt voortaan op apparaten met Apples M1-processors, en op Windows-systemen op Arm64-architecturen zoals de Surface Pro-toestellen. Voor dat laatste is het alleen niet mogelijk een volledig systeem te versleutelen. Er is ook ondersteuning voor OpenBSD, en de ontwikkelaars hebben een MSI-installer gemaakt die werkt op Windows 10 of 11 waarmee beheerders een silent deployment kunnen uitvoeren.

Tegelijkertijd verdwijnt de ondersteuning voor meerdere besturingssystemen. Dat gebeurt voor Windows 7, 8 en 8.1, en Windows Vista. Ook voor macOS 10.7 en 10.8, Lion en Mountain Lion, verdwijnt de ondersteuning.