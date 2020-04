Platformgame Dead Cells verschijnt op 3 juni voor Android

De Android-versie van actie-platformgame Dead Cells komt op 3 juni uit. De roguelike is al op tal van andere platforms beschikbaar, waaronder iOS. De Android-versie was in mei vorig jaar aangekondigd. De prijs is nog niet bekend.

Playdigious, de studio die verantwoordelijk is voor de Android-port, maakt de verschijningsdatum bekend in een tweet. De game staat in de Google Play Store en gebruikers kunnen daar registeren om een melding te krijgen op het moment van verschijnen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk is die vergelijkbaar met de prijs van de iOS-versie, die zeven euro kost.

De Android-versie van Dead Cells is gelijk aan de game die ook beschikbaar is voor de pc, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. De uitbreidingen Rise of the Giant en The Bad Seed maken nog geen onderdeel uit van de Android-versie zodra die uitkomt. De uitbreidingen worden volgens de ontwikkelaar later toegevoegd. Het is niet mogelijk om savegames van andere platofrms over te zetten naar de Android-versie.

Dead Cells is een roguelike-metroidvania-platformgame die is ontwikkeld door Motion Twin. Het spel was vanaf 2017 een jaar in Early Access beschikbaar en kwam in augustus 2018 officieel uit. De versies voor andere platforms krijgen op Metacritic een score van zo'n 90 punten.