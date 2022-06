Microsoft test Clarity Boost-functie voor Xbox Cloud Gaming op Edge-browser

Microsoft test een optie waarmee Xbox Cloud Gaming-games die via de Edge-browser gestreamd worden er scherper uit komen te zijn. Deze Clarity Boost werkt nu in Microsoft Edge Canary en moet vanaf 2022 voor iedere Edge-gebruiker beschikbaar zijn.

Clarity Boost gebruikt 'een aantal schaalverbeteringen aan de clientkant' om de beeldkwaliteit van de gestreamde video te verbeteren, zegt Microsoft. De optie is in en uit te schakelen via een uitklapmenu tijdens het spelen van de game. Op basis van de eerste vergelijkingen van onder meer The Verge zien games er met deze functie scherper uit, waardoor meer details zichtbaar worden.

Om de functie uit te proberen moeten gebruikers Microsoft Edge Canary gebruiken. Dat is een testversie van de Edge-browser waarin Microsoft nieuwe, mogelijk instabiele functies test. De Clarity Boost is toegevoegd aan versie 96.0.1033.0 van de browser. Volgens Microsoft komt Clarity Boost ergens volgend jaar voor alle Edge-gebruikers beschikbaar.