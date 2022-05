Xbox Cloud Gaming bevat ruim 150 console- en pc-games met touchbediening

Xbox Cloud Gaming bevat inmiddels ruim honderdvijftig aangepaste console- en pc-games die touchscreenondersteuning hebben. Microsoft zegt dat games met touchbediening twee keer zoveel worden gespeeld als toen ze nog geen touchbediening hadden.

Ontwikkelaars kunnen hun games aanpassen voor Xbox Cloud Gaming, waarbij ze beter geschikt zijn voor bijvoorbeeld smartphones met grotere lettertypes en touchbediening hebben. Microsoft noemt deze games Cloud Aware en zegt dat er inmiddels honderdvijftig spellen zijn met touchbediening.

Voor die touchbediening, die volgens het bedrijf eenvoudig toe te voegen is, kunnen ontwikkelaars kiezen voor 'simpele' knoppen of voor volledig aangepaste input. Minecraft Dungeons was in september 2020 de eerste game die via Xbox Cloud Gaming aangepaste touchbediening kreeg. In die maand kwam de gamestreamingfunctie ook voor het eerst naar Android-telefoons. Een maand later voegde Microsoft nog tien games toe met touchbediening.

Touchbediening is geen vereiste om een spel te kunnen streamen naar Android-telefoons: gamers kunnen ook een controller verbinden aan hun smartphone en daarmee gamen. Maar Microsoft stelt wel dat wanneer games touchbediening krijgen, deze twee keer zoveel gespeeld worden. Twintig procent van alle Xbox Cloud Gaming-gebruikers speelt bovendien exclusief spellen met aanraakbesturing.

Xbox Cloud Gaming is inmiddels beschikbaar via Xbox Game Pass Ultimate op pc, Android- en iOS-smartphones en consoles. Microsoft zegt dat de cloudgamingdienst op ruim 6000 soorten apparaten is gebruikt. Het bedrijf zegt daarbij nogmaals dat ruim tien miljoen mensen een spel hebben gestreamd via Xbox Cloud Gaming. Xbox Game Pass Ultimate kost 13 euro per maand. Xbox Cloud Gaming is in 26 landen beschikbaar en stond eerder bekend als Project xCloud.