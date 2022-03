Microsoft maakt Xbox Cloud Gaming compatibel met Steam Deck zonder os-wissel

Microsoft laat weten dat Xbox Cloud Gaming werkt op de Steam Deck, zonder dat daar Windows op geïnstalleerd hoeft te worden. De techgigant heeft de op de Deck beschikbare Edge-bèta compatibel gemaakt met de dienst en geeft instructies hoe de dienst in SteamOS te integreren is.

In een post op Reddit komt het Edge-team met relatief simpele instructies. De browser is te downloaden via het Discover Software Center van SteamOS, waarna het alleen een kwestie is van de browser toevoegen aan Steam, zorgen dat hij met de juiste instellingen start en standaard naar de Xbox Cloud Gaming-pagina navigeert. Er komen in totaal twee console-commando's bij kijken. Ook de controller-lay-out van de Deck moet volledig ondersteund worden in de dienst.

Het resultaat moet zijn dat Edge in kioskmodus de Xbox-dienst opent en het geheel functioneert als een app binnenin Steam. Een gebruiker op YouTube heeft al een demonstratie van de integratie op de site gezet.

Een deel van Microsofts PC Game Pass-games werken al op de Steam Deck, maar niet allemaal. Een prominent voorbeeld daarvan is Halo Infinite, dat volgens Microsoft 'door zijn anti-cheat' niet kan werken op SteamOS. Dat euvel wordt omzeild door in de cloud te gamen. Het voordeel van de cloud is weliswaar compatibiliteit, maar het introduceert ook wat latency. Verder heeft de cloud mogelijk de potentie om games op hogere framerates te spelen en zal het mogelijk de accu van de Deck minder belasten.

Voor deze streamingdienst is een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate vereist, wat maandelijks 12,99 euro kost. Ook Geforce Now en Google Stadia werken in principe op de Steam Deck.

Let op: de instructies in deze video zijn deels achterhaald. Het 'disable readonly'-commando bleek niet nodig.