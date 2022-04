YouTube Shorts krijgen eigen tabblad op desktop en tablet

De Youtube Shorts krijgen een prominentere plek in de browserversie van het platform op tablet en pc. De korte filmpjes zijn geïnspireerd op TikTok-filmpjes en werden vorig jaar toegevoegd aan het videoplatform in de mobiele app.

Google kondigt het Shorts-tabblad aan in een blog en is al begonnen om het nieuwe tabblad beschikbaar te maken voor gebruikers. YouTube toont op basis van je interesses en kijkgeschiedenis Shorts in portrait-modus. Video's in deze sectie mogen maximaal 60 seconden duren.

Naast de uitrol naar tablets en desktops maakt YouTube ook bekend dat het makkelijker wordt voor makers om Shorts te maken op basis van andere video's. Dit lijkt sterk op de stitch-functie van TikTok, waarbij je een kort segment uit een andere video kunt knippen en er vervolgens een eigen reactie op kunt geven. Deze functie is op dit moment alleen nog beschikbaar voor iOS en komt later naar Android.

De YouTube Shorts zijn sinds juli vorig jaar ook beschikbaar op mobiele apparaten in Nederland. Het videoplatform wil hiermee de concurrentie met TikTok van Bytedance aangaan.