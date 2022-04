Tesla stopt met levering mobiele oplaadkabel bij nieuw voertuig

Tesla stopt in elk geval in Noord-Amerika met de levering van een gratis Gen 2 Mobile Connector Bundle bij de aanschaf van een nieuw Tesla-voertuig. Volgens Elon Musk is het gebruikerspercentage 'super laag' en zou het meeleveren van de set slecht zijn voor het milieu.

In eerste instantie ontdekte een Twitter-gebruiker dat de Amerikaanse Tesla-website niet langer een gratis meegeleverde mobiele oplaadstekker beloofde. Daaropvolgend stelde ceo Elon Musk dat de betreffende Mobiele Connector niet veel gebruikt werd en dat de kabel daarom niet meer standaard met een nieuwe Tesla meegeleverd wordt. Hij belooft in dezelfde Tweet dat de bundel binnenkort los aangeschaft kan worden voor 200 dollar, terwijl dat nu nog 275 dollar is. Er zouden ook meer adapters bij de set geleverd worden.

Het is vooralsnog niet duidelijk of het om een internationale verandering van het verkoopbeleid gaat; op het moment van schrijven staat op de Nederlandstalige supportpagina nog dat een mobiele oplaadkabel meegeleverd wordt. Het is doorgaans gebruikelijk dat webshops gefaseerd geüpdatet worden. De betreffende kabel is in de Benelux alleen los verkrijgbaar zonder opbergtas en meegeleverde adapter. De kabel kost tot dusver 340 euro en klanten moeten daarnaast nog eventueel een extra adapter voor bijvoorbeeld een Schuko-stopcontact aanschaffen. Het is niet bekend of de prijsdaling van de kabel ook in Europese landen toegepast gaat worden. Tesla heeft nog niet gereageerd op vragen van Tweakers.

De mobiele oplaadkabel kan gebruikt worden om een Tesla door middel van een normaal stopcontact op te laden. De kabel is niet nodig als een klant thuis een Tesla Wall Connector heeft geïnstalleerd of gebruikmaakt van een openbaar oplaadstation.