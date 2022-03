Tesla levert eerste Model Y-auto's uit Berlijnse Gigafactory

Tesla levert dinsdag de eerste Model Y-auto's die uit de Gigafactory in Berlijn komen. Het is de eerste keer dat er auto's van de band komen uit de fabriek die al vijf miljard euro heeft gekost en jaren vertraging heeft opgelopen.

Tesla-oprichter Elon Musk is bij de opening aanwezig. Het bedrijf levert dan de eerste 30 Model Y-auto's die zijn gemaakt in de Gigafactory in Grünheide vlakbij Berlijn. De klanten krijgen specifiek het Model Y Performance-model, dat 70.000 euro kost. Nieuwe bestellingen van auto's die uit de fabriek komen rollen, worden naar verwachting in april geleverd. Het is ook de eerste keer dat dit specifieke Performance-model in Europa wordt geleverd.

De bouw van de Gigafactory Berlin-Brandenburg loopt al een tijd vertraging op. Tesla presenteerde de plannen voor de fabriek al eind 2019, maar de bouw liep vertraging op door bezwaren van milieugroeperingen en lokale politici. Het complex kostte uiteindelijk zo'n vijf miljard euro. Het pand staat op een terrein van 300 hectare en heeft een totale fabrieksoppervlakte van 227.000 vierkante meter.

Op termijn moet de Gigafactory jaarlijks 500.000 auto's per jaar produceren, met een totale accucapaciteit van 50GWh. Dat duurt naar verwachting nog zo'n drie jaar. Er werken momenteel 3000 mensen in de fabriek. Dat moeten er uiteindelijk 12.000 worden.