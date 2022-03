Windows 11 gaat watermerk tonen als systeemeisen niet gehaald worden

Microsoft is in Windows 11 begonnen met het tonen van een watermerk op apparaten die de officiële systeemeisen niet ondersteunen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de apparaten geen Trusted Platform Module 2.0 hebben.

Verschillende testers van Windows 11 merkten de verandering op. Die verschijnt in een previewbuild van het besturingssysteem, specifiek versie 22000.588. Dat is de preview die voorafgaat aan de officiële update van het OS. Het gaat dus niet langer om een testfunctie of een experiment. Microsoft begon zo'n test al een maand eerder, maar toen gebeurde dat alleen nog in Insider Builds en lang niet alle functies die daarin verschijnen, halen het tot de eindrelease.

In de melding is de tekst 'System requirements not met. Go to Settings to learn more' te zien. Dat ontdekten gebruikers die het besturingssysteem hadden geïnstalleerd op apparaten of VM's die niet aan de voorgeschreven systeemeisen voldoen. Die eisen zijn streng en al sinds de introductie controversieel. Zo zijn systemen met cpu's van vóór Intels achtste generatie Coffee Lakes of AMD's Zen+- en Zen 2-architectuur niet voldoende. Ook moeten gebruikers minimaal een TPM 2.0 hebben, maar dat zit in lang niet alle pc's.

Aanvankelijk leek het helemaal niet mogelijk om Windows 11 te installeren op apparaten zonder die eisen. Later kwamen er toch manieren om dat alsnog te doen. Het is niet bekend of het watermerk in de nieuwe update uit te schakelen is en of er nog verdere restricties aan het OS komen te zitten.