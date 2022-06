Windows 11 gaat updates voornamelijk uitvoeren bij beschikbaarheid groene stroom

Microsoft gaat updates voor Windows 11 zo veel mogelijk versturen op het moment dat groene stroom voorhanden is. Updates worden dan op de achtergrond uitgevoerd op het moment dat zonne- en windenergie beschikbaar zijn, al kunnen gebruikers dat wel handmatig anders instellen.

Het gaat voor nu nog om een bètafunctie in Insider Preview Build 22567 van Windows 11, schrijft Microsoft in de releasenotes. Daarin wordt Windows Update waar mogelijk op de achtergrond uitgevoerd op het moment dat er meer vormen van schone energie beschikbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld op een zonnige of winderige dag zijn als er meer zonnestroom of windenergie wordt opgewekt. Het besturingssysteem kijkt daarvoor naar data die afkomstig is van Electricitymap of Watttime. Dat geldt alleen voor computers die op dat moment aan de stroom hangen, zoals desktops of laptops aan een oplader. Hoeveel stroom Microsoft op die manier hoopt te besparen onder gebruikers, zegt het bedrijf niet. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen een update alsnog per direct door te voeren.

In de previewversie van het besturingssysteem zit ook een functie genaamd Smart App Control. Die blokkeert onbekende apps, zodat aanvallers geen software op een apparaat kunnen installeren. Dat werkt alleen bij schone Windows 11-installaties, zegt Microsoft. Het wordt bij een nieuwe installatie ook makkelijker om een Android-telefoon aan de pc te linken en gebruikers kunnen in hun accountinstellingen voortaan ook hun Microsoft 365-abonnementen beheren.