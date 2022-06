'Microsoft toont advertentie in Verkenner van Insider-versie Windows 11'

Microsoft toont naar verluidt een advertentie in de Windows Verkenner van een bètaversie van Windows 11. Met de advertentie maakt Microsoft ogenschijnlijk alleen reclame voor eigen services en producten.

De advertentie in de Verkenner van Windows 11 werd ontdekt door een gebruiker die beweert de meest recente Insider Build te gebruiken, zo detailleert Deskmodder. Het gaat om een advertentie voor de Microsoft Editor. Een andere Twitteraar stelt een advertentie voor PowerPoint-sjablonen te zien te krijgen. De nieuwe 'functie' zou via de Windows 11 Insider Preview Build 22572 getest worden, maar vooralsnog hebben media waaronder Tweakers de ondervinding niet kunnen reproduceren. Het zou mogelijk om een A/B-test kunnen gaan waarbij slechts een kleine groep testers een nieuwe functie voorgeschoteld krijgt.

Het is niet voor het eerst dat Microsoft reclame maakt voor eigen services binnen het Windows-ecosysteem. In 2017 werden er al OneDrive-reclames in de Verkenner getoond. Toen bleek het mogelijk te zijn om dit uit te schakelen door 'Show sync provider notifications' uit te zetten. Het is niet duidelijk of dat voor de nieuwe advertenties in Windows 11 ook geldt. Uiteraard is het ook nog niet zeker of Microsoft de functie daadwerkelijke naar de releaseversie van het besturingssysteem wil brengen.