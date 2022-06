Microsoft werkt weer aan tabs voor de Verkenner bij Windows 11

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 in het Dev-kanaal vrijgegeven waarin een functie te activeren is voor tabs in de Verkenner. De buildversie bevat ook Clipchamp, een nieuwe applicatie om video's te bewerken.

Wie Windows 11 Insider Preview Build 22572 in het Dev-kanaal installeert, krijgt niet direct de tabfunctie in de Verkenner te zien en ook meldt Microsoft de aanwezigheid niet in zijn releasenotes. Het gaat om een verborgen functie die nog in de testfase zit en die te activeren is met de ViveTool-software van Rafael Rivera. Diezelfde Rivera meldt de ontdekking van de tabfunctie. Wie te veel tabs heeft openstaan, krijgt een pijltje te zien in de Verkenner om naar de overige tabs te scrollen. Aangezien het om een experimentele functie gaat, is niet zeker dat die uiteindelijk voor iedereen in Windows 11 beschikbaar komt.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft aan een tabfunctie voor de Verkenner werkt. Het bedrijf stelde voor Windows 10 in het verleden de Sets-functie in het vooruitzicht, om binnen meerdere applicaties van het OS tabs te kunnen gebruiken in vensters. Het softwarebedrijf schrapte die functie uiteindelijk.

Een uitbreiding die wel direct voor elke Insider-gebruiker van buildversie 22572 van Windows 11 beschikbaar is, is Clipchamp. Dit is een applicatie voor het bewerken en maken van video's die standaard met Windows 11 meegeleverd gaat worden. Naast basale bewerkingsfuncties, kunnen gebruikers onder andere geanimeerde teksten toevoegen en schermopnames maken. Ook is er een tekst-naar-spraakfunctie die via Microsofts Azure-dienst werkt. De applicatie kwam in handen van Microsoft na de overname van het gelijknamige bedrijf Clipchamp in september 2021.

Windows 11 en Windows 10 krijgen verder een 'hoogtepunten'-functie bij het zoeken. Windows gaat daarbij in het zoekvenster momenten zoals verjaardagen uitlichten, aangevuld met illustraties. Het gaat volgens Microsoft om onderwerpen die je 'helpen meer te ontdekken, verbonden te zijn en productief te blijven'.