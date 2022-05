Microsoft: Dev Channel wordt nog meer thuishaven voor experimentele functies

Een van de hoofden van het Windows Insider Program stelt in een blogpost dat het Dev Channel van het Windows Insider Program nog meer de thuishaven zal worden van experimentele functies die een lange doorlooptijd hebben. Sommige van die ideeën zullen het levenslicht ook niet zien.

"We gaan het Dev Channel steeds meer gebruiken als plek om nieuwe ideeën te laten rijpen, of om aan functies te werken die een lange doorlooptijd hebben, maar ook om features op individueel niveau aan te passen", klinkt het bij monde van Amanda Langowski, hoofd van het Windows Insider Program.

"Soms zal het Dev Channel ook ideeën of concepten bevatten die het nooit zullen schoppen tot een finale build van Windows", stelt de vrouw. "Door meer te experimenteren, denken we de gebruikerservaring verder te kunnen verfijnen." De builds die zullen verschijnen in het Dev Channel zijn volgens haar dan ook niet noodzakelijk een voorbode van toekomstige Windows-updates.

Gebruikers die een voorproefje willen van toekomstige Windows-releases zullen in de Beta Channel meer van hun gading vinden, klinkt het. Omdat de ontwikkelcycli tussen het Dev Channel en Beta Channel gelijklopen, kunnen er volgens Langowski zelfs gevallen zijn waarin nieuwe functies als eerste in het Beta Channel verschijnen in plaats van in het Dev Channel.