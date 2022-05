'Microsoft schrapt HoloLens 3-plannen en worstelt met mixedrealitystrategie'

Microsoft heeft mogelijk plannen voor een derde generatie HoloLens-headset geschrapt. Dat vertellen bronnen aan Business Insider. Microsoft zou moeite hebben met het opstellen van een mixedrealitystrategie en de toekomst van de HoloLens zou onzeker zijn.

Volgens bronnen van Business Insider heeft Microsoft plannen voor een HoloLens 3 medio vorig jaar geschrapt. De website baseert zich naar eigen zeggen op gesprekken met 'meer dan twintig' huidige en voormalige Microsoft-medewerkers. Het is niet bekend wat dit betekent voor de roadmap van Microsoft, maar zeker een van de bronnen verwacht dat dit het einde is van de HoloLens zoals wij die kennen.

In plaats daarvan werkt het bedrijf mogelijk samen met Samsung aan een mixedrealityapparaat, zo luidt het bericht van Business Insider. Het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium The Elec schreef eind vorig jaar hetzelfde. Een bron zegt dat Samsung wil dat Microsoft de benodigde software ontwikkelt. Samsung zou dan de hardware produceren. De samenwerking zou moeizaam verlopen; Microsoft is volgens bronnen van Business Insider terughoudend met het delen van zijn HoloLens-schermtechnologieën.

De vermeende samenwerking met Samsung zou daarmee voor verdeeldheid zorgen binnen Microsofts HoloLens-divisie. Sommige teamleden vinden dat Microsoft zich juist moet richten op eigen hardware, terwijl andere medewerkers denken dat het beter is om de focus op software te leggen en een 'go-to' metaverseplatform te ontwikkelen. Het bedrijf heeft al interesse in de softwarekant van de metaverse getoond, onder andere met zijn Mesh-platform. Verder is er volgens Business Insider onenigheid over de vraag of het bedrijf producten voor enterprise of juist voor consumenten moet gaan maken.

Door deze verschillende visies zou Microsoft moeite hebben met het opstellen van een concrete strategie voor mixedreality en de metaverse. Volgens Business Insider zijn in 2021 zeker 25 Microsoft-medewerkers overgestapt naar Meta. The Wall Street Journal schreef eerder deze maand dat ongeveer 100 medewerkers zijn opgestapt bij Microsofts AR-divisie.

Microsoft ontkent dat het stopt met de HoloLens. "Microsoft HoloLens blijft een cruciaal onderdeel van onze plannen voor opkomende categorieën zoals mixed reality en de metaverse", vertelt Microsoft-woordvoerder Frank Shaw aan Business Insider. "We blijven toegewijd aan de HoloLens en toekomstige HoloLens-ontwikkeling." Het bedrijf wilde niet reageren op de mogelijke samenwerking met Samsung.