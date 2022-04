Qualcomm en Microsoft werken samen aan chips voor lichtgewicht AR-brillen

Qualcomm zegt samen te werken met Microsoft aan custom chips die een 'nieuwe golf' van lichtgewicht AR-brillen mogelijk zouden moeten maken. Volgens Qualcomm doen de bedrijven dat omdat ze geloven in de toekomt van 'de metaverse'.

Concrete details over de chips of de AR-brillen waar ze in terechtkomen, geeft Qualcomm niet. Microsoft gebruikt al een Snapdragon-soc in zijn HoloLens 2. Dat gaat nog om een Snapdragon 850, die halverwege 2018 werd geïntroduceerd. Dat was destijds een soc die bedoeld was voor Windows-apparaten zoals laptops.

De nieuwe chips waar Qualcomm en Microsoft samen aan werken, worden specifiek ontwikkeld voor lichtgewicht AR-brillen. Of Microsoft zelf zo'n bril wil uitbrengen, is niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de nieuwe chips voor AR-brillen beschikbaar zijn.

Qualcomm heeft al het Snapdragon XR-platform met chips die specifiek bedoeld zijn voor VR-brillen. Onder andere de Oculus Quest 2 gebruikt een Snapdragon XR2-soc. Wat er anders zal zijn aan de chips voor AR-brillen, is niet duidelijk.

Qualcomm en Microsoft gaan ook samenwerken op softwaregebied. Qualcomm gaat Microsoft Mesh integreren in het Snapdragon Spaces XR-ontwikkelaarsplatform. Beide zijn platforms zijn gericht op het maken van AR-apps.