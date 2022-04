Gerucht: Meta Cambria-VR-headset krijgt 2,48"-miniledschermen

De aankomende Project Cambria-VR-headset van Meta wordt naar verluidt voorzien van twee 2,48"-miniledschermen met een resolutie van 2160 bij 2160 pixels. De Quest 3 is daarnaast mogelijk voorzien van micro-oledschermen.

Dat schrijven VR-analist Brad Lynch en marktanalist Ming-Chi Kuo onafhankelijk van elkaar. De Project Cambria-headset werd in november aangekondigd door Meta en komt overeen met eerder verschenen animaties van de Oculus Quest Pro, die nog niet is aangekondigd.

Eerder was al bekend dat de Project Cambria voorzien zou zijn van camera's die de omgeving vastleggen in kleur, zodat dragers de wereld om zich heen kunnen zien en de headset ook gebruikt kan worden voor AR-weergave. Ook kan de headset oogbewegingen en gezichtsuitdrukkingen van de drager volgen en kunnen lichaamsbewegingen realistisch worden weergegeven in de virtuele omgeving, stelde Meta-ceo Mark Zuckerberg.

Lynch en Ming-Chi schrijven nu dat de bril voorzien zal zijn van twee 2,48"-miniledschermen met een resolutie van 2160 bij 2160 pixels. De headset maakt volgens Ming-Chi gebruik van twee 2P-pancakelenzen van Yujingguang en Sunny Optical. Technologiewebsite Nweon benadrukt hierbij dat hoewel Ming-Chi het over de Quest 3 heeft met deze specs, hij eigenlijk Project Cambria bedoelt, wat overeenkomt met het gerucht van Lynch. De schermen worden geleverd door fabrikanten Sharp en JDI, schrijft Lynch.

Er is wat onduidelijkheid over wanneer de headset moet uitkomen. De headset moet volgens Lynch aangekondigd worden in het tweede kwartaal van 2022, wat zou duiden op een aankondiging voor eind juni. Ming-Chi 'voorspelt' dat de headset halverwege 2022 wordt aangekondigd. Volgens Lynch moeten er zo'n drie miljoen headsets verkocht worden in het eerste jaar; Ming-Chi heeft het over 1 tot 2 miljoen exemplaren.

Volgens Lynch moet de Quest 3 in tegenstelling tot Project Cambria voorzien zijn van micro-oledschermen, die gemaakt worden door Changxin Technology. Er is nog geen releasedatum voor de Quest 3 bekend, maar deze zou volgens Lynch pas in 2023 aangekondigd worden en moet voorzien zijn van een door Meta ontwikkelde soc.