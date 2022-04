Meta opent eerste fysieke winkel met VR- en AR-demo's in VS

Facebooks moederbedrijf Meta opent volgende maand zijn eerste fysieke winkel. De winkel komt in Californië te staan en draait om de VR- en AR-producten die het bedrijf verkoopt. In de winkel kunnen consumenten die producten kopen en ze met demonstraties uitproberen.

In de Meta Store komen demonstraties van de Quest 2, de Portal-apparaten en de slimme Ray-Ban Stories-bril. Bij de Quest 2-demo kunnen mensen de games Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing of Supernatural uitproberen met de VR-headset. Anderen kunnen zien wat de speler in die demo ziet, door een ledscherm aan de muur. Spelers krijgen daarnaast een 'mixed-reality'-videoclip mee van een halve minuut met fragmenten uit hun demo.

Bij de Ray-Ban Stories-demo wil Meta laten zien hoe gebruikers met de bril foto's kunnen maken en video's kunnen opnemen, en deze opnames kunnen delen. Ook moeten klanten verschillende monturen, kleuren en lenzen kunnen uitproberen. Met de Portal-demo kunnen mensen de videobelapparaten uitproberen door onder meer met een verkoopmedewerker van Meta te videobellen en andere functies te gebruiken.

De Meta Store is ongeveer 144 vierkante meter groot en opent op 9 mei. De winkel komt dichtbij Meta's Reality Labs-hoofdkantoor te staan, waar het aan VR- en AR-applicaties werkt. De metaverse komt ook aan bod in de Store. "We verkopen de metaverse niet in de winkel, maar hopelijk weten mensen iets meer over hoe onze producten ze zullen helpen om daaraan te verbinden", zegt Martin Gilliard, hoofd van de Meta Store.

In de winkel kunnen consumenten Quest 2-headsets en -accessoires kopen, evenals Portal-apparaten. De Ray-Ban Stories-brillen zijn niet in de winkel te koop. Of Meta meer Stores wil openen, is niet bekend. Meta werkt al sinds 2020 aan de Store-plannen, bleek eerder uit interne documenten. Naast de fysieke winkel, voegt Meta een Shop-tab toe aan zijn website zodat daar Meta's producten gekocht kunnen worden.