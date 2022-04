Als je een nieuwe monitor overweegt die wel een maatje groter mag zijn, is een ultrawide potentieel interessant. In de traditonele 16:9-beeldverhouding is er niets tussen 32" (groot maar niet heel groot) en meer dan 40" (het formaat van een kleine televisie). De meeste ultrawide schermen hebben een diagonaal van 34" tot 35" en zijn daarmee precies even hoog als een normaal 27"-beeldscherm, maar veel breder, zoals de naam al zegt. Je koopt daarmee een blikveldvullend beeldscherm dat goed uit de voeten kan met zowel zakelijke toepassingen als het spelen van games.

Een 34"-ultrawide biedt een stuk meer werkruimte dan een gemiddelde monitor. Beeld: Xiaomi

In de laatste maanden is er een aantal interessante nieuwe ultrawides uitgekomen en ook hebben we, voor de recente Monitor Best Buy Guide, een aantal schermen getest die al lange tijd op ons verlanglijstje stonden vanwege hun populariteit. In deze round-up besteden we uitgebreider aandacht aan vijf van deze schermen. In de winkels vind je alle modellen nu voor bedragen rond de 500 euro bij de goedkoopste aanbieder. Ook gebruiken alle modellen een gekromd VA-paneel met een diagonaal van 34" en de gebruikelijke resolutie van 3440x1440 pixels. Die paneeltechniek zie je vaker bij de wat goedkopere ultrawides, zoals de modellen in dit overzicht, maar heeft ook zo zijn voordelen; ten opzichte van ips is het contrast vaak duidelijk hoger.

Behalve prijs en paneeltype zijn er ook verschillen tussen de schermen in het testveld. Ze hebben niet allemaal dezelfde eigenschappen en ook het beoogde gebruiksdoel verschilt soms wat. Met hun hoge refreshrate zijn de meeste modellen exclusief op gaming gefocust, maar een ander scherm zou je meer kunnen omschrijven als monitor voor entertainment of algemeen thuisgebruik. Kijkend naar de featureset mag je anno 2022 in elk geval best wat verwachten voor een prijs waarvoor je enkele jaren geleden een instap-ultrawide kreeg. Er zijn voor dit bedrag modellen te koop met een hoge refreshrate van 165Hz, (basale) hdr-ondersteuning, een in hoogte verstelbare poot en een USB-C-aansluiting voor bij je laptop.