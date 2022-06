Odyssey G5 LC27G55T (27")

Geen hoogteverstelbare voet Getest Samsung Odyssey Gaming Monitor G5 C27G55 Zwart Prijs bij publicatie: € 279,- Vanaf € 241,75 Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (4) In het kort De Odyssey G5 27" en 32" zijn stukken goedkoper dan de Odyssey G7 en G9. Ze zijn net zo superkrom, maar de responstijden zijn niet zo snel als die van de duurdere reeksen van Samsung; ze laten zich eerder vergelijken met die van de tragere concurrentie. De G5-schermen missen ook een hoogteverstelbare voet en goede hdr. Het 32"-model is goedkoper dan de meeste andere wqhd-144Hz-schermen met deze beelddiagonaal, maar voor ongeveer hetzelfde bedrag vind je ook opties die net wat beter presteren. Pluspunten Betaalbaar voor een 32 inch groot wqhd-144Hz-scherm

Matig contrast (voor een VA-paneel)

Vorig jaar kwam Samsung met Odyssey: een nieuwe serie gamingmonitoren met bijzondere specificaties. Zo hadden de schermen een nog nooit eerder vertoonde curve, betere hdr-ondersteuning dan de meeste pc-monitoren en een refreshrate van liefst 240Hz. Bovendien waren de spelprestaties uitstekend. Zoals uit onze review bleek, waren de responstijden opzienbarend snel, dankzij een bijna perfect afgestelde overdrive. Al dat moois had en heeft uiteraard wel een prijs. De Odyssey G7 27"- en 32"-monitoren kosten nog steeds rond de 600 euro, wat duur is gelet op het formaat en de wqhd-resolutie. Het meer dan een meter brede topmodel Odyssey G9 moet zelfs bijna 1400 euro opbrengen.

Voor wie minder wil uitgeven, heeft de Koreaanse fabrikant nu de lager gepositioneerde Odyssey G5-reeks in het leven geroepen. Net als bij de Odyssey G7-serie zijn er van de Odyssey G5 27"- en 32"-varianten, en Samsung heeft ze beide naar ons opgestuurd voor deze review. De Odyssey G5-serie kent ook een 34" ultrawide-model, maar dat hebben we nog niet getest. De twee kleinere schermen hebben dezelfde wqhd-resolutie en sterke kromming als het G7-duo, gecombineerd met een iets minder hoge maximale refreshrate van 144Hz. Dat zal voor veel gamers ruimschoots genoeg zijn. Bovendien is de G5-serie haast verdacht goedkoop. Ten opzichte van de G7-tegenhangers zijn de twee G5-schermen slechts ongeveer half zo duur. De 27 inch grote Odyssey G5 is zelfs één van de goedkoopste schermen met wqhd-resolutie en 144Hz-refreshrate die je überhaupt kunt kopen. Te mooi om waar te zijn? Dat zie je in deze video.

Even krom, maar minder luxe

Zoals gezegd is het paneel van de Odyssey G5-schermen even superkrom als dat van de rest van de Odyssey-serie. De 1000R-curve is de sterkste die je nu op monitoren kunt aantreffen. Het getal geeft aan dat een cirkel van G5-schermen een radius heeft van 1000 millimeter. Anders gezegd: zit je er in het midden voor, dan staan de randen van het scherm gezeten op 1 meter afstand even ver van je af als het midden. Zo'n sterke buiging zal niet iedereen fijn vinden, omdat het een aanzienlijke vertekening met zich meebrengt. Lijnen die normaal gesproken recht zouden lopen, vertonen op dit scherm een duidelijke kromming. Als je ook weleens met beeldbewerking of grafisch design bezig bent is dat niet ideaal, al is het ook voor die taken wel mogelijk om te wennen aan een curve. Zeker als je nu nog een platte monitor hebt, is het wel iets om rekening mee te houden.

Samsung Odyssey G5 LC27G55T (27"). Het 32"-model oogt vrijwel identiek.

Het ontwerp van de beide Odyssey G5-monitoren lijkt op dat van de duurdere Odyssey G7-monitoren, al is wel duidelijk dat Samsung heeft moeten besparen om het lagere prijspunt te halen. De kast van matzwart plastic heeft ongeveer hetzelfde lijnenspel aan de achterzijde, maar de centrale lichtring met rgb-verlichting ontbreekt. Ook in de 'luchthappers' links en rechtsonder het paneel zitten bij de G5 geen gekleurde lampjes. De bezels rond het scherm liggen aan drie kanten vlak met het beeldoppervlak. Zo lijkt het als je het scherm uitschakelt net of er aan die kanten geen rand om het beeld zit.

Gelijktijdig met de Odyssey G5-schermen heeft Samsung ons ook de Odyssey G7 32" toegestuurd, die we nog niet hadden getest (eerder hebben we alleen het 27"-model doorgemeten). Bij het testen moeten de schermen af en toe worden verplaatst en dan valt op dat de Odyssey G5-schermen beduidend lichter aanvoelen dan hun duurdere broer. Dat zal vooral komen door de minder luxe voet. Waar de G7-reeks beschikt over een fraaie, metalen voet met hoogteverstelling, hebben de G5-schermen een veel simpeler plastic exemplaar waarop het paneel alleen kan kantelen. Vanuit het oogpunt van ergonomie is dat niet ideaal. Gelukkig hebben ook de G5-schermen nog steeds VESA-bevestigingsgaten, voor wie wil investeren in een betere draagoplossing.

Testmethode We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. We testen monitoren zoals ze uit de doos komen, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Eventuele sRGB- of Adobe RGB-modi meten we apart. Datzelfde doen we voor een eventuele hdr-stand. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop, waarbij we de inputlag bepalen met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

De aansluitingen zitten bij de Odyssey G5 in de ronde uitsparing waar zich bij de G7-schermen de lichtring bevindt. Je moet het doen met één DisplayPort 1.2 en één HDMI 2.0-ingang, waar je bij de Odyssey G7 nog een tweede DisplayPort-aansluiting treft. (De G7 heeft bovendien DisplayPort 1.4, al is de oudere versie voor de G5 niet zo'n probleem vanwege de lagere refreshrate). De maximale refreshrate van 144Hz kan via beide aansluitingen worden gebruikt en hetzelfde geldt voor Freesync, met bereik vanaf 48Hz. Officieel G-sync Compatible Certified is de G5-serie niet, in tegenstelling tot de Odyssey G7. Ook de USB 3.0-hub van de G7 mist bij de G5; de ene USB-poort op het aansluitingenpaneel dient enkel voor het updaten van de firmware. Net als de G7-schermen heeft ook de G5-reeks een externe voedingsadapter, al is het blok minder dan half zo groot als bij de duurdere schermen.

Kleurechtheid kan beter

De beide Odyssey G5-schermen beschikken net als de Odyssey G7 en G9 over een VA-paneel met wqhd-resolutie (2560x1440 pixels). Ook de meeste concurrenten zetten tegenwoordig in op deze paneeltechniek, zoals is te zien in de onderstaande grafieken. We hebben daarin een testveld samengesteld van wqhd-monitoren van 27" en 32" met een refreshrate van minstens 144Hz, die minder dan 500 euro kosten. Je herkent de Odyssey G5 27" en 32" aan respectievelijk een zalmroze en donkerrode balk. De Odyssey G7 27" en 32" hebben een lichtblauwe en een donkerblauwe balk.

Met 281 tot 300cd/m² is de maximale helderheid van wit aan de lage kant voor de Odyssey G5 27" en 32". De concurrentie komt vaak ruimschoots boven de 300cd/m². Wat ons betreft niet zo bezwaarlijk; je moet in een behoorlijk lichte ruimte gamen voordat de lagere helderheid begint op te vallen. Het contrast is bij het 32"-model voor een monitor met VA-paneel opvallend laag, wat we overigens ook terugzien bij de 32" Odyssey G7. Normaal gesproken mag je minstens 2000:1 verwachten, zoals bij het 27"-model, met uitschieters daar ver boven. Een doorsnee ips-scherm haalt echter een nog lager contrast rond de 1000:1, dus echt slecht scoort de Odyssey G5 32" in die zin niet.

Naast de voet en de aansluitingen heeft Samsung ook op het paneel van de Odyssey G5 bespaard, zo blijkt bij de kleurmetingen. De Odyssey G7 en G9 maken deel uit van Samsung's 'QLED'-range met quantumdot-laag in het backlight. Zo kunnen die schermen een groot gedeelte van het brede DCI-P3-kleurbereik laten zien. De Odyssey G5's missen deze voorziening, zodat ze enkel het sRGB-kleurbereik afdekken. Voor standaardcontent is dat prima, waar monitoren met breed kleurbereik last kunnen hebben van oververzadiging als ze niet zijn uitgerust met een bruikbare sRGB-modus. Voor de Odyssey G7 en G9 geldt dat overigens; de G5's hebben geen sRGB-stand, maar hebben die dus ook niet nodig.

Odyssey G5 LC27G55T (27")

Odyssey G5 LC32G55T (32") Samsung Odyssey G5 LC27G55T (27") - Meetresultaten kleurweergave in standaardmodus Samsung Odyssey G5 LC32G55T (32") - Meetresultaten kleurweergave in standaardmodus

Gemeten in de standaardmodus vertonen de twee Odyssey G5-monitoren vrij fikse afwijkingen, zelfs als we ze afzetten tegenover dit relatief betaalbare testveld. Merk overigens wel op dat het gros van de concurrentie duurder is; zoals gezegd behoort het G5-duo tot de goedkoopste schermen met deze eigenschappen.

Bovenstaande grafiek toont enkel de schermen waarvan de kleurruimte in standaardmodus ook ongeveer overeenkomt met sRGB, reden waarom de G7-serie hier ontbreekt. Beide Odyssey G5-schermen vertonen een duidelijke groene tint, gekoppeld aan een nogal afwijkend gammaverloop. De gemiddelde kleurafwijking of ΔE2000 ligt al voorbij de zichtbare grens van 3, die voor grijstinten komt zelfs uit boven de 5. Voor gaming valt daar wellicht mee te leven, maar voor beeldbewerking zijn deze schermen out-of-the-box niet geschikt.

Futloze hdr

Waar de Odyssey G7 en G9 voor monitorbegrippen goede hdr bieden, geldt dat niet voor de Odyssey G5-serie. Die is enkel klaar voor hdr in de zin dat het beeld niet op zwart gaat als je er een hdr-signaal naartoe stuurt. Het kleurbereik is door het ontbreken van de quantumdot-laag te beperkt en ook de piekhelderheid is veel te laag. Datzelfde geldt voor het contrast, doordat zelfs een basale vorm van local dimming ontbreekt. Op alle punten schieten de G5-schermen dus tekort om de meerwaarde van hdr te laten zien.

Odyssey G5 LC27G55T (27")

Odyssey G5 LC32G55T (32") Samsung Odyssey G5 LC27G55T (27") - Meetresultaten kleurweergave in hdr-modus Samsung Odyssey G5 LC32G55T (32") - Meetresultaten kleurweergave in hdr-modus

Tegenvallende kijkhoeken

Een gekromd paneel is meestal niet bevorderlijk voor een goede uniformiteit, en de G5-schermen zijn dan ook nog eens extreem sterk gebogen. Hoewel ondergemiddeld is de uniformiteit van onze testexemplaren gelukkig niet extreem slecht. Ook backlight bleeding langs de randen hebben we weleens erger gezien, al bereiken beide G5-monitoren zeker geen perfecte score.

Opvallend slecht zijn wel de kijkhoeken, iets waar de Odyssey G7-serie ook al last van had. We hebben schermen getest met een TN-paneel die het er op dit punt beter vanaf brengen. Het is dus toch maar goed dat de G5-serie zo'n sterke kromming heeft, zodat je de schermranden niet vanuit een al te schuine hoek beziet wanneer je er recht voor zit.

Odyssey G5 LC27G55T (27")

Odyssey G5 LC32G55T (32") Samsung Odyssey G5 LC27G55T (27") - Meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten Samsung Odyssey G5 LC32G55T (32") - Meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

Niet opzienbarend snel

We hebben indertijd op de Odyssey G7 27" onze uitgebreide responstijdentest met twintig verschillende transities ook uitgevoerd op 144Hz, zodat we dit scherm nu op dezelfde refreshrate kunnen vergelijken met de Odyssey G5-monitoren. Ons sample van de Odyssey G7 32" kampte helaas met een probleem met de DisplayPort-aansluitingen, reden waarom dit scherm in deze paragraaf ontbreekt.

Uitgebreide responstijdentest op de Odyssey G5 27" en 32" versus de Odyssey G7 27". Alle schermen zijn doorgemeten op 144Hz en de optimale overdrive-instelling. Bij de Odyssey G5 27" is dat 'Faster', bij het 32"-model 'Fastest'.

De Odyssey G7 en G9 zijn nog altijd een klasse apart op gebied van responstijden: een uitstekend laag gemiddelde en een opzienbarend gebrek aan variabiliteit in responstijd tussen verschillende overgangen, iets waar VA-schermen over het algemeen last van hebben. Hoewel ze dezelfde naam dragen, brengt het Odyssey G5-duo ons wat dat betreft weer met beide benen op de grond. Zoals je kunt zien in de meetdiagrammen noteren de Odyssey G5-monitoren gemiddeld beduidend tragere responstijden, plus een veel hogere variatie tussen verschillende transities. Sommige overgangen kosten zelfs meer dan 20ms, zoals we ook eerder op andere VA-monitoren zagen, maar juist niet op de Odyssey G7 en G9. Gebaseerd op deze test komen ongeveer de helft van de transities bij beide schermen 'op tijd' voor een 144Hz-refreshrate, waarin iedere 6,9ms weer een nieuw beeld op het scherm staat. Er is tenminste nauwelijks sprake van over- of undershoot, waar de Odyssey G7 meer last van heeft.

Vergelijken we de Odyssey G5-schermen met monitoren in dezelfde prijsklasse, dan is het qua responstijden geen kommer en kwel. In onze minder uitgebreide responstijdentest die we op meer schermen hebben uitgevoerd, zet het duo vrij gemiddelde resultaten neer, met behalve de 100%-0% fall-transitie geen echte uitschieters naar onderen. Voor wat betreft inputlag merken we op dat die op een 60Hz-refreshrate vrij hoog is, net als bij de overige Odyssey-schermen. Onze Leo Bodnar-tester werkt helaas niet op een hogere refreshrate. Ervaringen van andere reviewers wijzen er echter op dat deze monitoren op hun maximale refreshrate een veel lagere inputlag noteren.

Conclusie

'Kleurechtheid kan beter', 'futloze hdr', 'niet opzienbarend snel'; uit het bovenstaande zou je kunnen concluderen dat Samsung bij de Odyssey G5-serie te veel heeft bespaard. Afgezet tegen de Odyssey G7 en G9 zetten deze schermen niet alleen een grote stap terug in featureset, maar ook in prestaties. Jammer genoeg geldt dat ook voor de responstijden, de allerbelangrijkste eigenschap voor een goede gamingmonitor. Dat maakt de Odyssey G5-serie niet zo'n goede aanbieding als je op het eerste gezicht had kunnen hopen.

Aan de andere kant, laten we wel wezen, doen de Odyssey G5-schermen ook qua prijs een enorme stap terug ten opzichte van de G7 en G9. De Odyssey G5 27" is zelfs goedkoper dan de belangrijkste concurrenten van andere merken. Als je de matige kleurweergave op de koop toe neemt, een sterke curve fijn vindt en simpelweg op zoek bent naar een van de goedkoopste opties, kan dit scherm een prima keuze voor je zijn. De Odyssey G5 32" is wat duurder en komt daarmee in het vaarwater van andere monitoren, zoals de al jarenlang verkrijgbare LG UltraGear 32GK650F. Die presteert over de gehele linie net wat beter en heeft ook nog een uitgebreidere featureset met bijvoorbeeld een hoogteverstelbare voet en meer aansluitingen, zodat de grotere variant van Samsung nu geen aanrader is.