Samsung introduceert twaalf monitoren in S8-, S7- en S6-series

Samsung introduceert twaalf nieuwe monitoren in drie series. Het gaat om de S8- en S7-series met 4k-schermen en de S6-serie met 1440p-schermen, waaronder een ultrawide-variant met USB-C-hub en een ethernetaansluiting.

In de S8-serie verschijnt een 27"-monitor en een 32"-model, beiden met 4k-resolutie en 16:9-verhouding. Volgens Samsung tonen deze monitoren 99 procent van de sRGB-kleurruimte. Alle S8-modellen hebben een USB-C-aansluiting, maar bij de S80UA-variant, die alleen in het 27"-formaat beschikbaar is, kan deze poort ook gebruikt worden om op te laden met 90W. Daarmee kan bijvoorbeeld een laptop van stroom worden voorzien.

De S8-modellen hebben een in hoogte verstelbare voet en kunnen ook gekanteld worden. Samsung presenteert ook een 27"- en 32"-model in de S7-serie, deze hebben vergelijkbare eigenschappen als de S8-monitoren, maar de voet is niet in hoogte verstelbaar. Volgens Samsung zijn de monitoren geschikt om naast elkaar te plaatsen vanwege de dunne schermranden.

S60UA-monitoren met ethernetpoort

In de S6-serie biedt Samsung zes 16:9-monitoren met een resolutie van 2560x1440 pixels. Dat gaat om drie S60A-varianten van 24", 27" en 32" en drie S60UA-varianten met dezelfde formaten. Laatstgenoemden hebben een USB-C-poort met ondersteuning voor laden met 90W en zijn voorzien van een hub met een ethernetaansluiting.

In de S6-serie biedt Samsung ook een 34"-model met een resolutie van 3440x1440 pixels en een gebogen paneel met een kromming van 1000R. Dat staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een radius van een meter. Ook dit model ondersteunt 90W-laden via USB-C en heeft een ethernetpoort. Alle monitoren in de S6-serie ondersteunen AMD FreeSync.

Samsung noemt in zijn persbericht niet alle specificaties, maar een deel van de monitoren staan ook op de Nederlandse Samsung-website met meer details. Zo blijkt dat de S80A- en S70A-modellen een VA-paneel gebruiken met een refreshrate van 60Hz en een helderheid van 300cd/m². De S65UA heeft een 100Hz-paneel met dezelfde helderheid.

De monitoren zijn in Nederland verkrijgbaar vanaf mei. De S6-serie begint bij 299 euro en de vanafprijs van de S7-modellen is 379 euro. Het goedkoopste model in de S8-serie krijgt een adviesprijs van 449 euro.