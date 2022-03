Samsung maakt variant van Odyssey G9-monitor met miniledbacklight

Samsung gaat dit jaar een variant van zijn Odyssey G9-gamingmonitor uitbrengen met een miniledbacklight. Het gaat net als vorig jaar om een 49"-monitor met een 32:9-verhouding en een kromming van 1000R.

In een presentatie op YouTube over zijn nieuwe line-up van televisies en monitoren voor 2021, noemt Samsung de komst van een Odyssey G9 met Quantum Matrix Technology. Die naam hangt de fabrikant aan een paneel dat gebruikmaakt van minileds als backlight. Hoeveel leds en zones de monitor precies krijgt, is nog niet bekend. Samsung heeft geen verdere specificaties bekendgemaakt.

Samsung Odyssey G9

Ook toont Samsung de komst van nieuwe Odyssey G7-, G5- en G3-modellen met een vlak scherm. De Odyssey G7 en G5 bestaan al, maar dan met een gebogen schermpaneel. De Odyssey G3 is een volledig nieuw model. Wanneer de nieuwe Odyssey-gamemonitoren uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet duidelijk.

Tweakers publiceerde vorig jaar een review van de Odyssey G9 en G7. Met name de G9 is een opvallende monitor. Het topmodel van Samsung heeft een 49"-paneel met een resolutie van 5120x1440 pixels, een refreshrate van 240Hz en een kromming van 1000R en een VESA DisplayHDR1000-certificering. Die combinatie van eigenschappen is bij geen andere fabrikant te vinden.