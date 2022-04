Samsung brengt vlakke 28"-4k-monitor Odyssey G7 met HDMI 2.1 in juli uit

Samsung brengt in juli nieuwe modellen in zijn serie van Odyssey-gamingmonitoren uit. Er komen varianten van de G7 en G5 met een vlak paneel en het topmodel heeft een 4k-resolutie en HDMI 2.1-aansluitingen.

In naam zijn de nieuwe Odyssey G7 en G5 gelijk aan de modellen van vorig jaar, maar de 2021-varianten hebben andere specificaties. Zo is de nieuwe G7 een 28"-monitor met een vlak paneel, een 4k-resolutie en een refreshrate van 144Hz. Het model van vorig jaar was er in 27" en 32", die schermen hebben gebogen panelen met een resolutie van 2560x1440 pixels en een refreshrate van 240Hz.

De nieuwe Odyssey G7 28" heeft twee HDMI 2.1-aansluitingen, waarmee Samsung inspeelt op gebruik met de nieuwe consoles van Sony en Microsoft. De G5 en G3 moeten het doen met oudere HDMI-versies en DisplayPort 1.4. De Odyssey G7 heeft een piekhelderheid van 400cd/m2 en een VESA DisplayHDR 400-certificaat.

Samsung presenteert de vlakke Odyssey G3, G5 en G7 als nieuwe modellen in het assortiment. De varianten met een gebogen paneel van vorig jaar blijven verkrijgbaar. De Odyssey G7 met HDMI 2.1 kost 799 euro, de vlakke G5 heeft een adviesprijs van 499 euro. Volgens Samsung zijn de monitoren vanaf juli te koop. De Odyssey G3 is er in 24" en 27" voor adviesprijzen van 239 en 279 euro. Deze monitoren zijn al enkele maanden verkrijgbaar.