Eve Devices stelt productie 27"-monitor met 240Hz-paneel uit tot oktober

Eve Devices kan pas in oktober beginnen met de productie van zijn 27"-monitor met 240Hz-paneel. Het door een community samengestelde scherm werd begin 2020 aangekondigd en had eind dat jaar moeten verschijnen, maar dat is meermaals uitgesteld.

Eve Spectrum-monitor

Eve is begonnen met de productie van zijn eerste monitor, een 4k-model met een refreshrate van 144Hz, maar de productie van een 1440p-variant met 240Hz-paneel loopt verdere vertraging op. Volgens Eve komt dat doordat de fabrikant die de monitoren maakt, de 240Hz-panelen niet vooraf heeft besteld. Het bedrijf zegt daar wel afspraken over gemaakt te hebben, maar die zouden niet nagekomen zijn. Door schaarste zijn de panelen nu moeilijk verkrijgbaar en de verwachting is dat de productie van de 240Hz-monitor pas in oktober start.

Eve Devices kondigde begin vorig jaar drie monitoren aan, samengesteld op basis van wensen van de community. Destijds was het idee dat alle schermen eind 2020 zouden verschijnen, maar dat is niet gehaald. Wel kregen de twee duurste schermen in de tussentijd nog een upgrade naar HDMI 2.1.

Het bedrijf concentreert zich op de productie van één model tegelijk en is begonnen met het maken van de 4k-monitor met een 144Hz-paneel en HDMI 2.1. Deze ES07D03 wordt inmiddels naar de eerste klanten gestuurd, zegt het bedrijf. De derde monitor, een 1440p-model met 144Hz-paneel, staat nu op de planning voor januari 2022.