Eve kondigt door community samengestelde 27"-monitor met 240Hz-scherm aan

Eve Devices kondigt de Spectrum aan, een monitor met een beelddiagonaal van 27 inch die in drie configuraties op de markt komt. De eigenschappen van de monitor zijn gebaseerd op suggesties van communityleden.

Een jaar geleden plaatste Eve een bericht op zijn forum met de vraag aan de communityleden wat zij als een ultiem computerscherm beschouwden. In oktober vorig jaar publiceerde Eve daarop de resulterende lijst van specificaties en maandag introduceert het bedrijf het volledige eindresultaat in de vorm van de Spectrum.

De monitor komt in drie varianten uit. In alle gevallen gaat het om 27"-beeldschermen met ips-panelen die het bedrijf later dit jaar in een gelimiteerde oplage van vijfhonderd stuks beschikbaar stelt. Het ontwerp is op verzoek van de community eenvoudig gehouden, zonder overdreven game-elementen, en bevat een metalen frame. Wat de interfaces betreft is er onder andere een usb-c-poort aanwezig die een vermogen van 100W kan leveren voor het laden van apparatuur.

De goedkoopste variant met een 1440p-resolutie en een maximale verversingssnelheid van 144Hz verschijnt rond juli voor 349 euro. Dit model bevat hetzelfde paneel als de LG Ultragear 27gl850, maar dan met fellere achtergrondverlichting en een andere polarizer. Welke panelen de andere versies bevatten, mag Eve naar eigen zeggen nog niet bekendmaken, omdat die versies nog niet officieel zijn aangekondigd.

Ergens rond oktober verschijnt de variant met een verversingssnelheid van 240Hz en een resolutie van 1440p voor 489 euro, terwijl er in het begin van het vierde kwartaal ook een 4k-Spectrum moet verschijnen, met een maximale verversingssnelheid van 144Hz en een prijs van 589 euro. Als de eerste voorraad van vijfhonderd exemplaren uitverkocht is, volgt een nieuwe productieronde. Opvolgende exemplaren moeten breder beschikbaar komen, maar worden voor een nog onbekende, hogere prijs aangeboden.

De standaard is los verkrijgbaar voor 99 dollar, een europrijs is nog niet bekend. Volgens Eve Devices is de standaard op verzoek van de community los verkrijgbaar. 46,6 procent gaf aan deze optie te willen om de monitor zelf via de 100x100 vesamount te bevestigen.

Eve Devices verkreeg bekendheid met zijn Eve V, een 2-in-1-apparaat dat het als alternatief voor Microsofts Surface Pro door de community liet samenstellen.