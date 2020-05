MSI introduceert 1080p-monitor met 144Hz-verversingssnelheid en FreeSync Premium

MSI komt binnenkort met een nieuwe gamingmonitor in zijn Optix-serie. De MAG274R beschikt over een ips-paneel van 27" met full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm is momenteel in enkele Nederlandse webshops te koop vanaf 350 euro.

De MSI Optix MAG274R heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een schermdiagonaal van 27". Het ips-paneel kan volgens MSI 95 procent van de dci-p3-kleurruimte en het volledige srgb-kleurenspectrum weergeven. MSI claimt verder dat het scherm een responstijd van 1ms heeft.

De monitor ondersteunt FreeSync Premium. Deze nieuwe standaard is aangekondigd tijdens de CES in januari, en voegt 'compensatie voor lage framerates' toe ten opzichte van de reguliere FreeSync-standaard. Het scherm van MSI heeft een FreeSync-bereik van 48Hz tot 144Hz. De MAG274R is volgens MSI verder 'hdr ready', maar komt met een maximale helderheid van 300cd/m² niet in aanmerking voor een DisplayHDR-certificering.

Aan de achterkant van het scherm zitten enkele rgb-leds, die aangestuurd kunnen worden via de software van MSI. De bijgeleverde monitorvoet is in hoogte verstelbaar, en kan ook gekanteld en gedraaid worden. De monitor heeft daarnaast een vesa 100mm-bevestiging voor aparte monitorarmen.

Het scherm heeft een displayport 1.2a-aansluiting, twee hdmi 2.0b-connectors en een usb-c-poort. De MAG274R beschikt ook over een 3,5mm-jack voor audio en drie usb 2.0-poorten, waarvan een van het type-B. De monitor is 614,9mm breed, tot 532,7mm hoog en 206,7mm diep.

MSI geeft nog geen informatie over prijzen en beschikbaarheid, hoewel het scherm momenteel vooruitbesteld kan worden bij enkele Nederlandse webshops. Op het moment van schrijven is de monitor verkrijgbaar vanaf 350 euro.