MSI komt met ultrawide-monitor met 1000R-kromming

MSI toont tijdens de CES vier monitoren. Het bedrijf komt met twee ultrawide-schermen voor gamers en twee 32"-monitoren in de Creator-serie. Het is nog onbekend wat de schermen gaan kosten. Ook over releasedata wordt momenteel nog niet gerept.

MSI brengt kondigt onder andere de Optix Mag342cqr aan. Dit is een ultrawide-monitor met een resolutie van 3440x1440 pixels en een schermdiagonaal van 34". Het paneel heeft een kromming van 1000R. Dit wil zeggen dat de kromming een radius van 1000mm zou vormen wanneer de kromming wordt doorberekend naar een volledige cirkel. Hiermee heeft de Mag342cqr samen met de Samsung Odyssey de grootste schermkromming van het moment. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz met ondersteuning voor adaptive sync van de VESA. Het scherm heeft verder een grijs-naar-grijsresponstijd van 4ms.

De MSI Optix Mag342cqr

MSI komt ook met de Meg381cqr, een ultrawide-scherm van 38" met een resolutie van 3840x1600 pixels, wat gelijk staat aan een beeldverhouding van 21:9. Deze monitor beschikt over een ips-paneel en een klein tweede oledscherm dat onder andere informatie over games of overige zaken kan weergeven, zoals een ingame healthbar of het weer. Het primaire scherm heeft volgens Tom's Hardware een verversingssnelheid van 144Hz en hdr-ondersteuning met een helderheid van 400cd/m². MSI kondigde de monitor in december al aan.

De MSI Optix Meg381cqr

MSI kondigt daarnaast twee monitoren in de Creator-serie aan. Deze schermen zijn bedoeld voor 'creatievelingen' zoals grafici. MSI komt het de Creator PS321UR en PS321QR, die respectievelijk een resolutie van 3840x2160 en 2560x1440 pixels hebben. Het 1440p-scherm heeft een verversingssnelheid van 165Hz, terwijl die van het 4k-model niet wordt genoemd. Beide schermen kunnen 95 procent van de dci-p3-kleurruimte en 99 procent van het Adobe RGB-kleurspectrum weergeven. Daarnaast hebben beide schermen een DisplayHDR 600-certificering.