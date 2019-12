MSI brengt 27" -gamemonitor met verversingsnelheid van 165Hz en usb-c uit

MSI introduceert de Optix MAG272QR, een 27"-monitor met een verversingssnelheid van 165Hz en een va-paneel met een resolutie van 2560x1440 pixels. Het scherm heeft FreeSync-ondersteuning en komt op de markt voor 360 dollar.

MSI noemt de Optix MAG272QR een e-sportsmonitor en adverteert met een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms. Volgens de fabrikant is het scherm 'hdr-ready', hoewel de helderheid van 300cd/m² niet voldoet aan de eisen voor een DisplayHDR-certificering. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 165Hz en heeft een FreeSync-bereik van 48Hz tot 165Hz via DisplayPort of usb-c. Als het scherm via hdmi wordt aangesloten, is de maximale verversingssnelheid 144Hz. Het scherm kan het volledige srgb-kleurspectrum weergeven en 95,6 procent van de dci-p3-kleurruimte.

De MAG272QR bevat twee hdmi 2.0b-aansluitingen, een enkele DisplayPort 1.2a-connector en een usb-c-poort met DisplayPort-alt-mode. Ook heeft het scherm twee usb 2-poorten van het type A en een enkele usb 2-aansluiting van het type B. Verder is er een enkele 3,5mm-jack voor audio aanwezig. Het scherm staat op een voet die tot 10cm in hoogte verstelbaar is, tot 75 graden horizontaal gekanteld kan worden, en verticaal gedraaid kan worden. De monitorarm kan ook vervangen worden via een 100mm-vesa-mount. Het scherm bevat rgb-verlichting aan de achterkant. De beeldinstellingen kunnen worden ingesteld via MSI's Gaming OSD-software, die ondersteuning biedt voor toetsenbord en muis.

Het scherm moet vanaf deze week verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van 360 dollar, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op ongeveer 391 euro. Op het moment van schrijven is het scherm nog niet in Nederlandse webshops te vinden, hoewel de vergelijkbare MAG272QP al wel te koop is. Dit scherm heeft grotendeels dezelfde specificaties, hoewel de 272QP twee hdmi 2.0-aansluitingen heeft in plaats van een tweetal 2.0b-poorten. Verder lijkt de 272QP geen rgb-led's te bevatten. Daarbuiten lijken de twee schermen vrijwel identiek. Dit scherm is verkrijgbaar vanaf € 359,-.