LG introduceert soundbars met Dolby Atmos, DTS:X en 'ai-kalibratie'

LG kondigt vier nieuwe soundbars aan. De duurste modellen zijn uitgerust met een tuningtechnologie die de fabrikant AI Room Calibration noemt. Verder beschikken de meeste nieuwe soundbars over Dolby Atmos en DTS:X.

Volgens LG maakt AI Room Calibration gebruik van machinelearning om de klank automatisch af te stemmen op de afmetingen en andere karakteristieken van de ruimte. Technische uitleg over de werking daarvan geeft de fabrikant niet.

Het topmodel uit de reeks is de SN11RG, een 7.1.4-systeem met draadloze luidsprekers achteraan. Voor de stand-alone soundbars uit LG's nieuwe gamma komt er een optionele SPK8 Wireless Rear Speaker Kit uit, zodat ook deze apparaten kunnen worden voorzien van draadloze luidsprekers achteraan. Bij de ontwikkeling van de soundbars werkte LG samen met Meridian Audio.

De meeste nieuwe soundbars van LG beschikken over Dolby Atmos en DTS:X. Alle modellen zijn uitgerust met 4k-doorvoer, de Google Assistent voor spraakbediening en earc oftewel enhanced audio return channel. Dit onderdeel van de hdmi 2.1-standaard zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de bandbreedte voor audio, van een paar Mbit/s naar 38Mbit/s. Daarmee wordt het mogelijk om audio in hoge resolutie, zoals Dolby True HD of DTS Master Audio, zonder kwaliteitsverlies door te sturen.

Nadere details over de soundbars en adviesprijzen maakt LG bekend bij de introductie van de toestellen op de CES-beurs. De jaarlijkse Consumer Electronics Show begint op 7 januari in Las Vegas.