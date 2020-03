Disney+ ondersteunt Dolby Atmos op Nvidia Shield TV

Gebruikers van een Shield TV-apparaat van Nvidia kunnen voortaan Dolby Atmos streamen als ze gebruikmaken van Disney+. De audiofunctionaliteit is geactiveerd voor zowel de Shield TV-modellen uit 2019 als voor de systemen uit 2015 en 2017.

De Dolby Atmos-ondersteuning is aan de serverkant geactiveerd. Nvidia garandeert dat de audiofunctionaliteit voor ruimtelijk weergave op alle Shield TV-systemen werkt als ze de firmware bijgewerkt hebben en de nieuwste versie van de Disney+-app gebruiken. Voor de 2015- en 2017-versies van de Shield TV gaat het dan om firmwareversie 8.0.2 en voor de 2019-modellen om firmwareversie 8.1.1.

Als gebruikers de nieuwe firmware nog niet hebben, kunnen ze die binnenhalen via system upgrade, op de about-pagina bij de instellingen. Een gebruiker meldt op het Shield TV-forum dat zijn Disney+-app niet bijgewerkt is, maar hij toch Dolby Atmos-ondersteuning heeft. Volgens een Nvidia-medewerker was de app ook al voorbereid op de komst van de ondersteuning, en moest deze enkel via de server geactiveerd worden.