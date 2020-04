Disney+ streamt The Simpsons vanaf eind mei ook in 4:3-verhouding na kritiek

Disney maakt afleveringen van The Simpsons vanaf eind mei beschikbaar in de originele 4:3-beeldverhouding op zijn videoplatform Disney+. Die afleveringen staan nu met een aspect ratio van 16:9 op Disney+, waardoor een deel van het beeld is afgesneden.

Vanaf eind mei zijn 4:3-versies van de eerste negentien seizoenen en een deel van seizoen twintig van The Simpsons via de streamingdienst beschikbaar, meldt het bedrijf. Kijkers krijgen de keuze welke versie ze willen zien. Dat het bedrijf er aan werkt om de afleveringen in de originele staat beschikbaar te maken, werd in november vorig jaar al duidelijk, maar toen noemde Disney nog geen termijn.

Disney reageert met de aanpassing op kritiek van fans van de serie. Op Disney+ staan alle afleveringen van The Simpsons in een 16:9-breedbeeldformaat. Vanaf 2009 zijn de afleveringen in 16:9 gemaakt, daarvoor was de animatieserie 4:3. Disney zei de gehele serie in het breedbeeldformaat te streamen vanwege de 'visuele kwaliteit' en de consistentie.

Gebruikers wezen er op sociale media op dat enkele visuele grappen van de serie hun effect door het omzetten naar 16:9 misten omdat delen van animatie afgesneden en niet meer zichtbaar waren. Maar daarnaast klaagden fans er hoe dan ook over dat de beelden niet volledig in de originele staat zichtbaar waren.