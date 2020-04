Tweakers Podcast #106 - Half Life Alyx, Ryzen 4000 en usb 4

Thuiswerken is lang niet altijd zo leuk als het een paar weken geleden misschien leek, maar het scheelt reistijd. Toch reisde collega Paul vorige week elke dag van zijn huis in Rotterdam naar een vrijwel leeg Tweakers-kantoor in Amsterdam. Waarom? Daar stond de vr-opstelling.

Zo kon Paul zich een week lang in alle rust onderdompelen in de wereld van Half Life: Alyx. Een game waarvan de verwachtingen hoog waren. Valve had al wat indrukwekkende dingen laten zien met zijn vr-minigames. Nu, met een eigen vr-headset op de markt, is het bedrijf er veel aan gelegen om met een klapper te komen. En dat heeft het gedaan. In deze aflevering bespreken we met Paul en Jelle, die de game ook speelde, wat HL: Alyx zo bijzonder maakt.

Ook hebben we het deze keer over AMD's nieuwste Ryzen 4000-chips, die verpakt in twee testlaptops onze redactie bereikten. Van de desktopkant wisten we al dat Zen 2 een flinke sprong vooruit was, maar hoe zit dat met laptops?

Verder hebben we het over het gerucht dat Apple zijn eigen A-chips naar desktops en laptops gaat brengen, met daarnaast usb 4-ondersteuning. Jelle bestudeerde wat nu al bekend is over deze nieuwe usb-generatie en vreest dat het net als bij vorige generaties weer wat rommelig gaat worden. Paul wist tussen zijn vr-avonturen in nog een 3d-printer aan te schaffen en in elkaar te zetten, en Jurian en Wout doen het vooral rustig aan na een strijd met covid-19.

Voor onze YouTube-kijkers is er tot slot goed nieuws; er is deze week weer bewegend beeld bij de podcast!

00:00 Opening

00:31 Jurian en Wout zijn terug uit de lappenmand

04:40 We doen de podcast weer met video!

06:38 Gaat usb4 een einde maken aan de onduidelijkheid?

14:19 Paul heeft een 3d-printer gekocht

17:10 Wout heeft een webcam van 2000 euro

21:04 Is Half Life: Alyx die game die de vr-belofte waarmaakt?

41:55 De eerste resultaten van AMD's Ryzen 4000-laptop-cpu's

57:36 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.