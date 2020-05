Tweakers Podcast #112 - Simracing, vr-fitness en magische toetsenborden

In de coronacrisis sporten we niet op de gebruikelijke plaatsen, maar wat meer thuis. Dat geldt voor fitness, maar ook voor voor autosport. Veel coureurs doen nu mee aan digitale races in simracinggames. Wat maakt die games nou zo anders? En hoe begin je eraan?

De ins en outs van games als iRacing en RFactor 2 worden besproken in deze podcast. Ook werpen we een blik op wat je zoal nodig hebt als je een echt simracingwaardige set-up bij jou thuis wil neerzetten. Daaruit blijkt dat Jelle en Wout redelijk voorzien zijn, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Verbetering is ook wat Wout op een andere manier zoekt, namelijk in zijn fitheid. Mede geïnspireerd door de verhalen over Ring Fit Adventure besloot hij zich te wagen aan een vr-fitnessgame die hem als een bokser laat slaan, ontwijken en squatten.

Arnoud bespreekt de nieuwe Magic Keyboards van Apple, waarover hij van mening verschilt met Jelle. Wel lijken beide heren het erover eens dat de invloed van Jony Ive wellicht steeds minder goed zichtbaar is in de ontwerpen van Apple-producten.

Jelle heeft intussen flink zitten gamen. Eigenlijk wil hij meer vertellen over de nieuwe uitbreidingspakketten voor Civilization IV en dat doet hij stiekem ook, maar toch orakelt hij liever over Mindustry, een tower defense game waarin het draait om het vergaren en managen van hulpbronnen. Leuk detail: Jelle kocht het spel voor vijf euro op Steam, maar het is ook gewoon gratis te downloaden via de site van de ontwikkelaar.

We blijven nog even hangen bij gaming, want Jurian haalt wat uitspraken aan die analyst Michael Pachter en voormalig Microsoft-topman Peter Moore onlangs deden in een podcast van gamepromoter Geoff Keighley. Volgens Pachter zou Microsoft wachten met het aankondigen van de prijs van de Xbox Series X totdat Sony met een prijs voor de PlayStation 5 zou komen. Pachter verwacht dat de Series X honderd dollar goedkoper zal zijn dan de PlayStation 5 en schat de verkoopprijzen op respectievelijk vierhonderd en vijfhonderd dollar. Speculatief uiteraard, maar toch interessant genoeg om even bij stil te staan.

00:00 Opening

01:20 Hoe Apple op magische wijze zijn toetsenborden fikste

08:54 Komt er een prijzenoorlog voor de next-genconsoles?

17:32 Jelle heeft een gametip: mindustry

20:44 Wout blijft fit in vr

26:36 Het verschil tussen een racegame en een racesim

30:19 Welke hardware heb je nodig voor simracen?

39:08 Hoe ziet de wereld van simracing eruit?

53:24 Sneakpeek

Shownotes

Mindustry

