Tweakers Podcast #105 - Autosleutels, boksen in vr en het waarom van webcams

Rechtstreeks vanuit de bezemkast, het washok of de boekenkamer bespreken we ook deze week weer actuele onderwerpen uit het techlandschap. Want nu we tijdelijk niet een fysieke ruimte kunnen zijn, nemen we plaats aan de digitale podcasttafel.

En aan die tafel hebben we het onder meer over de wonderlijke comeback van webcams. Want waar een maand geleden vrijwel niemand het had over die cameraatjes, staan ze nu ineens door het vele thuiswerken weer volop in de belangstelling. Cameraredacteur Jeroen Horlings haalt er een aantal in huis en bespreekt hoe ze eruitzien en waarom je ze zou willen gebruiken. Het is in elk geval een upgrade ten opzichte van je laptop, want vrijwel alle camera's op laptops komen niet verder dan een 720p-camera, vertelt laptopreviewer Jelle Stuip.

Maar is het ook een upgrade ten opzichte van je telefoon? Dat zal moeten blijken in een komende round-up van webcams, maar er gebeurt in elk geval op smartphones veel op cameragebied. Nieuwsredacteur Julian Huijbregts vertelt over zijn recente ervaringen met de Oppo Find X2 Pro en Samsung Galaxy S20 Ultra, beide voorzien van grote camerasensors. En o ja, dankzij de vraag van een tweaker mag Julian eindelijk uitwijden over iets dat hij 'een obscure hobby van mij' noemt.

Ook hebben we het over het verlagen van de bitrate en/of resoluties voor streaming video in de EU en over het gebruik van een telefoon als autosleutel. Arnoud heeft een aannemelijk klinkende theorie over broekzakken waarom smartphonemakers graag willen dat je je telefoon gebruikt om je auto open te doen. Wel vooraf een kleine noot: de audio is vanwege allerlei omstandigheden niet zoals je van ons gewend bent. We zijn nog altijd aan het leren hoe je op afstand met elkaar een podcast opneemt en dat gaat helaas niet altijd even vlekkeloos.

0:20 Opening

0:42 Hoe we nu opnemen

2:37 Horizon Zero Dawn

4:43 Vr in 2020

12:53 Telefoon als autosleutel

19:16 Bitrates van streamingdiensten

22:33 Webcams anno nu

35:18 Nieuwe telefooncamera's

44:21 Toekomstige smartphonecamera's

53:29 Sneak peek

