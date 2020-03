'Apple iPad Pro buigt en breekt even makkelijk als voorganger'

De nieuwe iPad Pro buigt en breekt even makkelijk als zijn gelijknamige voorganger uit 2018. Dat blijkt uit een test en teardown van EverythingApplePro. Het lijkt erop dat de behuizing voor het overgrote deel hetzelfde is.

Door druk uit te oefenen op de behuizing breekt de metalen rand snel, claimt EverythingApplePro. Dat gebeurde in zijn test als eerste rond de Smart Connector, maar ook bij de microfoon aan de andere lange kant. Ook bij de usb-c-poort gebeurde dat redelijk vlot. Volgens de YouTuber lijkt het erop dat Apple geen wijzigingen heeft doorgevoerd om de behuizing steviger te maken. Apple gaf eerder al toe dat lichte krommingen in de behuizing van zijn voorganger 'normaal' zijn. De iPad Pro heeft net als zijn voorganger geen gekromde metalen behuizing meer, maar een metalen rand. De kromming gaf vorige versies van de iPad vermoedelijk meer stevigheid.

EverythingApplePro wierp ook een korte blik op de binnenkant van de behuizing. Daarin is te zien dat de Apple A12Z-soc vrijwel even groot is als de A12X uit de iPad Pro van 2018. Ook is te zien dat een van de accudelen iets korter is, vermoedelijk vanwege de ruimte die de nieuwe cameraset-up inneemt. De accucapaciteit is ook iets lager dan bij de vorige iPad Pro.

Die time-of-flightsensor bestaat, uiteraard, uit een module die infraroodstralen uitstuurt en een camera die ze kan opvangen. Door te berekenen hoe lang de straal erover heeft gedaan, is na te gaan hoever een object is. Apple gebruikt de tof-sensor, die de fabrikant als lidar aanduidt, voor augmented reality.

Apple kondigde de nieuwe iPad Pro vorige week aan. De nieuwe iPads zijn al in de verkoop voor een prijs vanaf 899 euro, maar de nieuwe bijbehorende toetsenbordcover met trackpad zal in mei op de markt verschijnen.