Lichte kromming in behuizing iPad Pro is volgens Apple normaal

Apple stelt dat nieuwe iPad Pro's een lichte kromming in de behuizing kunnen hebben en dat dit geen defect is. Het wordt volgens het bedrijf veroorzaakt bij het productieproces en zou geen negatieve invloed hebben en niet erger worden na verloop van tijd.

De iPad Pro-fabrikant zegt dat tegen The Verge. De website communiceerde met Apple over het probleem nadat gebruikers melding maakten van een lichte kromming in hun nieuwe iPad Pro. Volgens gebruikers zat die kromming er al in bij aanschaf, of ontstond deze spontaan na enige tijd, zonder dat er druk op de behuizing werd uitgeoefend. Ook de auteur ervoer dat zelf.

The Verge liet Apple kijken naar een iPad Pro 11" die rechtstreeks uit de doos een lichte kromming in de behuizing had. De fabrikant beoordeelde dit als normaal en stelt dat het een bijeffect is van de productiemethode. Het zou veroorzaakt worden door het afkoelen van de behuizing als het metaal met plastic componenten wordt gecombineerd. Het kan zowel voorkomen op de 11"- als op de 12,9"-versie van de nieuwe iPad Pro. De 4g-versie zou er meer last van hebben, omdat deze een plastic antennelijn heeft aan de achterkant.

Door te zeggen dat de kromming in de behuizing normaal is, geeft Apple aan dit niet te zien als een defect of als reden om de iPad Pro's om te ruilen of te repareren. Het bedrijf zegt dat kritiek op de behuizing onterecht is en staat achter het product.

YouTuber JerryRigEverything liet eerder al in een filmpje zien dat de nieuwe iPad Pro erg makkelijk is te breken. Daar moet echter wel kracht voor uitgeoefend worden die niet bij normaal gebruik voorkomt. Dat staat los van de lichte kromming die volgens Apple normaal is. In 2014 had Apple een vergelijkbaar probleem met de behuizing van de iPhone 6. Bij die bendgate ontkende de fabrikant ook dat het product ondeugdelijk was, maar uiteindelijk werden er wel aanpassingen gedaan bij het productieproces.