Teardown laat zien dat OnePlus 7T drie speakers heeft

Een teardown van YouTube-kanaal JerryRigEverything laat zien dat de OnePlus 7T drie speakers heeft. De meeste telefoons met stereo-speakers, zelfs als het gaat om high-end modellen, hebben er maar twee.

In de teardown van JerryRigEverything is te zien dat achter de grill boven het scherm niet alleen een speaker zit voor telefoongesprekken, maar een aparte speaker om geluid voor muziek, video's en games voort te brengen. De twee speakers zitten aan weerszijden van de frontcamera boven in de behuizing. Onderin zit nog een speaker, met daarin kleine witte balletjes die ook te vinden zijn in speakers van recente andere smartphones en die zouden moeten zorgen voor beter geluid.

In het midden het gat voor de frontcamera, aan weerszijden de speakers. Bron: JerryRigEverything

Toen de YouTuber de telefoon uit elkaar peuterde, was verder te zien dat OnePlus op veel plekken in de behuizing rode rubberen accenten had toegevoegd, zoals rond de aansluitingen van de camera's op het pcb. Die kunnen gebruikers niet zien. De rode accenten passen bij de kleur van het logo van OnePlus, maar de telefoon zelf heeft een blauwe behuizing.

De grote ronde camerabehuizing heeft volgens een eerdere test van JerryRigEverything een negatieve invloed op de stevigheid van de telefoon. Het glas aan de achterkant brak tijdens de poging om de telefoon te buigen, iets dat bij andere telefoons vaak niet gebeurt. OnePlus bracht de 7T afgelopen week uit. Tweakers publiceerde twee weken geleden een review van de OnePlus 7T en 7T Pro.

Terugkijken: videoreview van de OnePlus 7T