Vingerafdrukscanner en usb-poort Samsung Galaxy S10 zijn niet te vervangen

De ultrasone vingerafdrukscanner en usb-c-poort van de Samsung Galaxy S10-telefoons lijken niet te vervangen, zo blijkt uit twee teardowns. De capacitieve vingerafdrukscanner van de goedkopere S10e is wel te vervangen.

De ultrasone scanner zit volgens de teardown van iFixit en die van JerryRigEverything zo stevig vastgelijmd aan de onderzijde van het scherm dat gebruikers om de scanner te vervangen, vermoedelijk een nieuw scherm nodig hebben. Omdat het gaat om oledpanelen, is dat een reparatie van honderden euro's.

Dat geldt niet voor de S10e, die een conventionele capacitieve scanner aan de rechterzijkant heeft zitten. Die is makkelijk los te halen van het pcb en op die manier te vervangen. Het is nog onbekend hoeveel zo'n reparatie zal kosten, maar het onderdeel is vermoedelijk lang niet zo duur als een heel scherm met ingebouwde ultrasone scannner.

De S10 is bovendien de eerste Galaxy S-telefoon met een vastgesoldeerde usb-poort. Bij alle modellen zit het onderdeel, dat bij veel gebruik stuk kan gaan, vast op het pcb. Gebruikers hebben daardoor een nieuw bordje nodig om beschikking te krijgen over een nieuwe usb-poort. De 3,5mm-jack, luidspreker en camera's zijn wel apart te vervangen. De accu zit stevig vastgelijmd, wat vervanging bemoeilijkt.

Daarmee is de S10 op het gebied van repareerbaarheid een paar stappen achteruitgegaan ten opzichte van andere Galaxy S-modellen. Zowel iFixit als JerryRigEverything merkt op dat het weghalen van de vingerafdrukscanner van de achterkant een reparatie wel vergemakkelijkt; er zit nu niet langer een kabel vast aan de glazen achterkant die kapot kan gaan bij het openen van de telefoon.