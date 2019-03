IFixit: Accu's van draadloze Samsung Galaxy Buds zijn makkelijk te vervangen

De draadloze oortjes Galaxy Buds van Samsung zijn relatief eenvoudig open te maken en te repareren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de accu's vervangen, waardoor de apparaatjes een langere levensduur hebben. Wel kunnen de interne kabeltjes snel afbreken.

Dat schrijft iFixit op basis van een teardown van de draadloze oortjes. De behuizing van de Galaxy Buds blijft dicht door middel van clips en een beetje lijm. Daardoor is het relatief eenvoudig om de twee helften met een spudger en schroevendraaier uit elkaar te halen. IFixit merkt wel op dat de behuizing daarmee licht beschadigd kan worden. Ook binnen in de oortjes is weinig lijm te bekennen. Toch zijn de componenten die wél aan elkaar zijn vastgelijmd lastig van elkaar te scheiden vanwege kwetsbare kabels die snel kunnen afbreken. Daarnaast zijn sommige kabels vastgesoldeerd aan het moederbord, wat vervanging bemoeilijkt.

Voor stroom gebruiken de Buds knoopcelaccu's die op internet te koop zijn. Deze accu's zijn in de oortjes relatief eenvoudig te bereiken. Vervanging van kapotte accu's is volgens iFixit dus een mogelijkheid. De accu's hebben een capaciteit van 200mWh. Het basisstation van de oortjes is ook makkelijk te openen. Dit zit dicht met clips en schroeven. De accu is er een van 1,03Wh. Hoewel deze accu eenvoudig te bereiken is, lijkt vervanging lastiger doordat hij niet zomaar te koop is.

De uiteindelijke score van de oortjes is 6.0. Dat is een hoger cijfer dan dat van de Apple Airpods, die een score van nul uit een maximum van tien kregen. Dit was vanwege een veelvoud aan lijm, waardoor het onmogelijk is de behuizing te openen zonder die met een mes aan stukken te snijden. Door het hoge gebruik van lijm zijn die oortjes volgens iFixit ook niet te recyclen.

Volgens iFixit is de recyclebaarheid van draadloze oortjes belangrijk vanwege de brandveiligheid. Recyclingsfabrieken krijgen volgens de site steeds vaker te maken met brand doordat kleine lithiumaccu's niet konden worden ontdekt en verwijderd. Omdat telefoons steeds vaker geen 3,5mm-poort meer hebben, zullen er straks ook meer draadloze oortjes worden verkocht, redeneert iFixit.